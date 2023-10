Se canceló la sesión prevista para esta semana y el Senado no debatirá hasta después de las elecciones

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, iba a ir a presentar el informe de gestión, pero finalmente no se hará por la campaña. El 25 de octubre se retomará la actividad para discutir pliegos judiciales.

Se esperaba una “súper semana” en el Congreso de la Nación con sesión en la Cámara de Diputados y de Senadores, pero la campaña electoral llevaron a cancelar el encuentro en la Cámara alta.

Las espadas legislativas de Unión por la Patria planeaban una sesión informativa para el miércoles en el Senado. Agustín Rossi, jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente, era esperado para cumplir la norma que exige su presencia mensual en el Congreso para dar explicaciones sobre la gestión del Ejecutivo.

No obstante, Rossi no estará presente este miércoles. Varios factores influyeron en esta decisión. No se trata de la falta de quórum para la sesión -como señaló Cristina Fernández de Kirchner a Martín Loustau en una visita anterior de Rossi al Senado- sino de la inminencia de las elecciones presidenciales

En este marco, diversas fuentes oficiales indicaron que se consideraron distintos aspectos, como la dinámica de la campaña y la necesidad del funcionario en su faceta de candidato. Además, en el oficialismo ven inapropiado un enfrentamiento directo con la oposición en este contexto. “Rossi tiene una gran experiencia, sabe cómo manejar los humores y los tiempos en el recinto, además de poseer una gran capacidad para responder cuestionamientos. Pero no es el momento de ir al golpe por golpe cuando faltan tan pocos días para la elección”, explicó un dirigente del oficialismo.

Respecto al regreso al Palacio, está programado para el 25 de octubre tras las elecciones, pero solo para aquellos en la comisión de Acuerdos. Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la comisión, ha fijado esa fecha para discutir 16 nominaciones judiciales.

Otro detalle del retorno senatorial es que se dará con conocimiento de la nueva composición de la Cámara Alta a partir del 10 de diciembre. Se renovarán 24 de los 72 senadores: 11 son de Juntos por el Cambio, 9 del Frente de Todos, 2 de Unidad Federal y los 2 restantes de los bloques unipersonales.

Por ahora, el Senado de la Nación llega a las elecciones de octubre con sólo dos sesiones durante todo el 2023 y la tercera recién podría ser en noviembre.