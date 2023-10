“La consulta de anticoncepción no se debe dilatar”

Como todos los lunes la Doctora Gelsi concientiza sobre los métodos anticonceptivos ponderando su accesibilidad en los centros de salud de la provincia.

“La consulta de anticoncepción es un tema que no se debe dilatar” para evitar complicaciones, y los chicos y no tan chicos, puedan disfrutar de su sexualidad, manifestó la especialista.

En ese cuidado que las mujeres en particular deben tener para evitar embarazos inesperados, Gelsi abordó los métodos naturales como la humedad, el método de los días, entre otros. No obstante advirtió que hay “fallas” porque no tienen la eficacia que tienen otros métodos anticonceptivos como el DIU, que a su criterio es el más recomendable por su efectividad y costo. Además se consigue en los centros de salud.

“Es importante el asesoramiento, hay consejerías de salud sexual en toda la provincia, hay mucha gente capacitada para dar la información”, recalcó.