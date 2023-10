Chofer que se negó a manejar un colectivo en malas condiciones, avanzará con denuncia judicial

Por Aries, José Ferreyra, chofer del colectivo de la empresa 13 de Junio de Tartagal, relató que fue suspendido por su empleador por su reclamo frente al Ministerio de Trabajo del mal estado de la unidad que maneja.

Contó que el día 23 de septiembre se presentó a trabajar y que observó el “nefasto” estado del coche. “La unidad no brinda la seguridad ni para mí como chofer, ni para el usuario” denunció y sostuvo que como “reprimenda de su reclamo” los empleadores toman una medida contra su persona.

Ferreyra fue notificado de una suspensión por 14 días por una "negación a prestar servicio" que el día 23.

Por la situación, Ferreyra también presentó una denuncia Municipio local con el acompañamiento de usuarios.

“El gremio no se va a parecer, me siento discriminado, me bloquearon por WhatsApp” manifestó y adelantó que presentará una denuncia judicial esta semana entrante para continuar con el esclarecimiento de la situación.

“Las leyes del trabajador no son negociables. El país va a estar bien cuando el trabajador esté bien” finalizó.