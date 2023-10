Massa mostró su confianza de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre: "Ganamos"

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezó este sábado un homenaje al ex presidente Néstor Kirchner y manifestó que el oficialismo va a “ganar” las elecciones presidenciales.

"Tenemos la tarea de hacer nacer una nueva etapa en la Argentina. El 22 de octubre ganamos, compañeros”, enfatizó Massa, en el marco del estreno del documental “Un hermano del sur”, que retrata la visita del ex mandatario al barrio porteño del Bajo Flores en 2003.

En esa línea, el candidato oficialista manifestó: “Quiero que nos preparemos para abrazar a aquellos radicales, aquellos socialistas, independientes, a los hombres de trabajo y empresarios que crean en un proyecto nacional, a que vengan desde el 10 de diciembre a formar parte de nuestro gobierno de unidad nacional".

A su vez, el titular de Hacienda sostuvo que las próximas elecciones definen un "modelo de valores" como sociedad y dejó una critica indirecta al espacio que lidera Milei. "Cuando ellos plantean la libre venta de armas, están mandando a nuestros hijos al colegio armados. Queremos a nuestros pibes con una notebook en la mochila y no con un arma", señaló.

En otro pasaje de su discurso, Massa aseguró que Argentina tiene que recuperar la "soberanía de desarrollo económico" y destacó: "Es fundamental que, como hizo Néstor en 2005 con Lula, le paguemos al Fondo (FMI) y lo saquemos definitivamente de la Argentina para ponerle punto final a ese capitulo negro de nuestra economía que abrió Macri en 2018".

El audiovisual se estrenó a las 14.30 horas y luego se realizó el acto de cierre y homenaje donde estuvieron presentes el ministro de Economía, el diputado nacional Máximo Kirchner y el candidato a jefe de Gobierno porteño, Leandro Santoro.

En ese marco, El diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, apuntó contra las declaraciones de Javier Milei respecto a los delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, al tiempo que resaltó: “Nadie que quiera arreglar los problemas de la gente anda con una motosierra en la mano”.

“Siento tristeza cuando veo que mi pueblo pierde la autoestima, no dejen que los quiebren, que les digan que no merecen, que su trabajo no vale”, agregó.

Noticias Argentinas