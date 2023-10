López Murphy: "Lo de Insaurralde destapó la opulencia con la que vive esta élite"

El diputado nacional, de Juntos por el Cambio, abordó el "yate gate" en diálogo con Aries.

Luego de que López Murphy presentara en la justicia federal de Lomas de Zamora y la causa quedara en poder del juez federal Ernesto Kreplak, el hombre de JxC, en su gira por el norte, se refirió a la denuncia que destapó una “red de corrupción y enriquecimiento lícito”, según lo había dicho en declaraciones previas.

Su denuncia fue radicada con anterioridad a la proliferación del video del yate en el los medios, y en ese momento, supo que se iba a tratar de “un fenómeno popular por la gravedad extraordinaria” y por los nombres implicados.

López Murphy aseguró que fue la misma Cristiana Kirchner y Máximo, quienes tuvieron que ver con la designación de Insaurralde al frente de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Me parecía que estaba el corazón del poder implicado”, disparó.



El economista indicó que todo comenzó el sábado por la mañana, cuando vio los papeles de divorcio del ahora ex funcionario, y que los bienes gananciales que había acumulado no se correspondían con la función pública, "eran entre USD 40mil y USD100 millones y eso me parecía que no podía ser, no había ninguna forma de explicarlo", añadió.

La noticia se hizo masiva a partir de una publicación del periodista Daniel Santoro en Clarín, y luego se viralizaron los videos en donde se lo podía ver con la modelo Sofía Clerici en un yate lujoso por Marbella en uso de licencias. "Esto destapó la opulencia con que vive esta élite", gatilló.

Finalmente se refirió al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, de quien aseguró que "nunca sabe dónde está parado y dirige la provincia más grande de la Argentina. No es consciente de la vida de descalabro y Sodoma y Gomorra con que se vive en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, finalizó.