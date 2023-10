Fuerte cruce entre Fantino y Katopodis por el paro activo del Gobierno en la obra pública

Durante una entrevista al ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis, el periodista Alejandro Fantino tocó el tema del paro activo que impulsó el funcionario en el sector que impulsó a mediados de septiembre, para alertar a los trabajadores sobre los planes para el área por parte de los candidatos presidenciales Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el cambio).

“No podés cortar una obra, Gabriel, y menos con la mía”, reprochó el conductor en un pasaje del reportaje. “No estoy de acuerdo, puedo ir a conversar y escuchar, en el marco de una gran preocupación que hay en el sector de lo que va a pasar con los trabajadores”, replicó Katopodis, y completó: “No veo ninguna gravedad, lo grave es que se pare toda la obra pública en la Argentina”.

“¿Y vos creés que los tipos van a entender más porque vos vayas a hablarles? ¿No piensan por ellos mismos?”, replicó Fantino. “Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para evitar que un candidato a presidente sea presidente y nos joda a todos”, señaló el ministro, que sin nombrarlo se refirió a Milei. “Dice que quiere joder a la política y con todo lo que plantea a los únicos que va a joder a los laburantes”, agregó.

Mas tarde, en su cuenta de X, el ministro adjuntó el video de una entrevista brindada el miércoles a Radio Neura en la que el conductor del segmento, Alejandro Fantino le dijo: "Si se para toda la obra pública, venite acá y lo rompemos juntos a Milei, dejá que pase".

No nos vamos a quedar de brazos cruzados cuando hay un candidato que plantea terminar con la obra pública, que no se construyan universidades y escuelas y que reivindica a la dictadura más sangrienta.



Bajo la excusa de atacar a la política, a los que va a joder es a los… pic.twitter.com/FcphFtxd6W — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) October 5, 2023

Ante esa afirmación, el ministro le contestó: "No ¿porqué voy a dejar que pase? Voy a tratar de que no pase. Voy a ir todas las veces que pueda a hablar con trabajadores en una obra, o con operarios en una fábrica textil o en la estación de José León Suarez, y voy a poner todo mi empeño para que no pase".

Y añadió: "Que no pase que un candidato a presidente reivindique la peor dictadura de la Argentina, que no pase que pueda plantear la obra pública y yo me quede con los brazos cruzados. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Que un tipo diga que no va a construir escuelas, yo no me voy a quedar con lo brazos cruzados".