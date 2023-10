Wayar apuntó al Coloquio de IDEA: “Mientras ellos piden mejoras, la gente pide comida”

En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Senado salteño, Walter Wayar – representante de Cachi – cuestionó al empresariado nacional reunido en el Coloquio de IDEA, considerando que, más allá de los pedidos sectoriales a los candidatos presidenciales que allí concurrieron, no ha escuchado al sector pronunciarse sobre otras problemáticas de la agenda política y social del país.

“Veo que los empresarios les hacen cuestionamientos, planteos y sugerencias a los candidatos a presidente. Pareciera ser que los destinos del país están atados solo al presidente y que otros sectores sociales no tienen por qué responsabilizarse”, sostuvo el legislador, y advirtió que, en sí, no le molestan estos cuestionamientos hacia quienes tienen representación política, pero no se debe olvidar que quienes llegaron a esos puestos no son más que un reflejo de la sociedad.

Explicó, en tanto, que en el encuentro empresarial se repiten los planteos sobre la generación de condiciones macroeconómicas o la actualización de los convenios colectivos de trabajo, como también sobre la modificación del régimen de indemnizaciones, sin embargo, no se escuchan posturas sobre las actitudes de “30 empresarios formadores de precios”.

“¿No les dicen que paren con su angurria, egoísmo y falta de humanidad? Está bueno que pelen por sus intereses, pero podrán decirle a los pesos pesados que sean más moderados y medidos. No los escuché nunca. ¿Les dirán a los fugadores de dólares que paren de hacerlo? ¿Hablarán contra el negacionismo?”, cuestionó duramente Wayar, y continuó: “No puede ser que muchos escondan la cabeza para no opinar sobre cosas de las que hay que opinar. Las organizaciones deben pronunciarse en favor de la democracia, no los escucho en el coloquio de IDEA afianzar la democracia”.

Concluyendo, el Senador por Cachi les pidió a los empresarios que “se hagan responsables y que se animen a decir que hay poderosos que no piensan ni en la patria ni en la gente”.

“Si se debilita la democracia, podríamos volver a vivir años oscuros en Argentina. Mientras ellos piden mejoras, hay gente que pide por comida”, sentenció.