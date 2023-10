Luego que se convirtiera en ley la eliminación del pago del impuesto a las Ganancias de una franja importante de asalariados, avanza el tratamiento legislativo del proyecto girado por el Ejecutivo Nacional que crea el programa Compra sin IVA. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara baja le dio dictamen de mayoría y de minoría, habilitando que se debata en el recinto, lo que se pretende que ocurra la próxima semana. Las provincias están atentas porque se trata de propuestas que pegan de lleno en los fondos coparticipables, de los que dependen de manera significativa. En el caso de Salta, dicha dependencia se acerca al 80%.

Las iniciativas cuentan con la aprobación de la oposición respecto de sus propósitos pero por supuesto que hay fuertes disidencias en los mecanismos propuestos para alcanzarlo. Ha ocurrido con la supresión de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, propuesta acompañada conceptualmente por la mayoría de los sectores políticos que no consideran como ganancia lo que es remuneración por el trabajo personal. Sin embargo, Juntos por el Cambio y otros bloques minoritarios votaron negativamente al no estar en claro las compensaciones por la reducción de partidas que se coparticipan.

Pamela Caletti, diputada nacional por Salta y miembro de la Comisión de Hacienda, informó que por escrito los gobernadores de la Región Norte Grande demandaron al Ministro de Economía que se formalice el compromiso de compensación asumido por Sergio Massa –también candidato presidencial del oficialismo- de incrementar la coparticipación de los impuestos País y el llamado “al Cheque”. Reconoció que no figura esa compensación en el proyecto de presupuesto 2024, ingresado el 15 de setiembre pasado a Diputados de la Nación. Atento a que está estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso cuál es el porcentaje que cada provincia pierde por coparticipación tan solo con esa reforma, la legisladora salteña presentará un proyecto requiriendo que se coparticipe un 35% del primero y un 25% del segundo.

No se conoce de fuentes provinciales cuánto es el monto de esa pérdida, que en el informe nacional se señala equivalente a 9 mil millones de pesos en el último período del año. Tampoco se precisa cuál es el impacto de esta reforma en los ingresos del ANSES hacia donde se destina, por ejemplo, la recaudación del gravamen se aplica sobre los débitos y los créditos bancarios. Por ese mismo camino transita la modificación en la aplicación del IVA a productos de la canasta básica. Todos coinciden en que es una medida progresiva que puede beneficiar a los sectores vulnerables pero no en los términos que están planteados. Se trata de la devolución del 21% en las compras que se realicen con tarjetas de débito con un tope de 18 mil pesos. La franja de beneficiarios excluye a los más pobres, que usan billetera electrónica o lisa y llanamente solo hacen compras con el dinero físico.

Hay otros reparos, como es el condicionamiento al próximo gobierno respecto de fijar su propia política fiscal. También la cobertura del costo de estas medidas que en algunos casos se hace con mayor emisión o, como informara el titular de la AFIP a la Comisión de Hacienda, que si se hace por ley es para que las provincias paguen su parte. Esta situación ha llevado a que el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Miguel Nanni, cuestionara que las medidas económicas que viene adoptando el ministro candidato se van a pagar con más pobreza. Una instancia de control será el tratamiento del proyecto de presupuesto de la Provincia para el ejercicio fiscal 2024. El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, ya anunció que no será superavitario pero hasta ahora, y quizás hasta tanto no se apruebe el presupuesto nacional, no hay mayores precisiones. El dato clave es que el actual gobernador deberá ejecutarlo.

