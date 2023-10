La NASA anunció la construcción de las primeras casas en la Luna para 2040

La agencia espacial estadounidense NASA, está trabajando en una nueva y ambiciosa misión: establecer las primeras casas en la Luna para el año 2040, que podrían ser utilizadas no solo por astronautas, sino también por civiles comunes, según revelaron varios de sus científicos al periódico The New York Times.

Para hacerlo posible, la NASA plena lanzar una impresora 3D al satélite y construir estructuras con un concreto lunar especializado que se creará a partir de astillas de rocas, fragmentos minerales y polvo que se encuentran en la superficie lunar.

Una colaboración estratégica con universidades y empresas privadas está en el núcleo del plan lunar de la NASA. La agencia ahora está más abierta que nunca a asociarse con líderes académicos y de la industria, lo que ha diversificado el panorama comparado con los días del programa Apolo.

Un obstáculo importante a superar es el polvo lunar, que, según los expertos, es increíblemente abrasivo y tóxico cuando se inhala. Sin embargo, la NASA ha ideado una solución: usar este polvo para ayudar en la construcción de estructuras en la Luna.

Para hacer realidad esta idea, la agencia espacial se asoció con ICON, una empresa de tecnología de construcción con sede en Austin, Texas.