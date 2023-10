Fuertes cruces al final del debate de la Ley de Alquileres: “Vos sos chorra”

El debate en comisión de la reforma a la Ley de Alquileres terminó en un escándalo con fuertes cruces y acusaciones entre diputados del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Durante un plenario de Presupuesto y Legislación General, se analizaron los dos proyectos que llegarán al recinto la semana que viene: el texto original aprobado en Diputados el mes pasado y el texto que fue modificado en el Senado.

Si bien la mayor parte del encuentro transcurrió sin mayores sobresaltos, el clima comenzó a calentarse con el discurso del diputado oficialista Eduardo Toniolli, que aseguró que la iniciativa que defiende Juntos por el Cambio “parece escrita por el señor Barriga (en referencia al personaje del Chavo dueño de la vecindad)” y que solo busca “joderle la vida a los inquilinos”.

Luego, ante el comentario de un diputado opositor, Toniolli contestó que uno de los problemas del Gobierno es “la oposición pedorra que tiene”.

A continuación, la diputada radical Karina Banfi arremetió: “Más pedorro será el diputado que acaba de hablar, si vamos a legitimar estos términos, los vamos a usar”.

En un clima ya tenso, el oficialista Federico Fagioli acusó a la bancada opositora de legislar en beneficio de las inmobiliarias. “Yo le pido a la diputada Banfi que me diga tres o cuatro diputados de Juntos por el Cambio que no sean propietarios y que no se estén beneficiando con esta ley. Háganse cargo que sus proyectos solo son de odio. Odian a los 10 millones de inquilinos, odian a los sectores populares”, desafió.

"Chorra sos vos"



En el cierre del plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de Diputados por la Ley de Alquileres, Karina Banfi y Paula Penacca discutieron.



📹 @anriccobene https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/qp3jPf26SU — Corta 🏆 (@somoscorta) October 4, 2023

Fagioli fue el último orador y luego los gritos entre ambas bancadas continuaron fuera de micrófono, principalmente entre Banfi y la camporista Paula Penacca

Ante el grito de “chorra” de Banfi, Penacca contestó: “Vos sos chorra. Denunciame a mí a ver qué encontrás”. También apuntó contra Mauricio Macri, al que calificó de “chorro” y “mafioso”.

“Preguntale a Insaurralde con qué compró el departamento”, intervino Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, haciendo alusión a la renuncia del jefe de Gabinete bonaerense, tras la filtración de fotos de sus vacaciones en Marbella con una modelo.

“Hace 16 años que gobiernan la ciudad de Buenos Aires, los negociados que han hecho”, continuó Penacca. “Echen también a Batakis”, fue lo último que se escuchó gritar a la diputada radical, en referencia a la directora del Banco Nación que quedó envuelta en un escándalo por la contratación de una numeróloga, conocida como “Pitty”.