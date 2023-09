Retenciones: “Es un acto de justicia, pero no nos cambia la realidad”

En diálogo con Aries, Sergio Parra productor tabacalero, se refirió a medida tomada por el ministro de Economía y candidato presidencial por “Unión por la Patria”, Sergio Massa, beneficiando al sector.

“Las retenciones no deberían existir y mucho menos en la economía regional como la del tabaco que genera tanta mano de obra”, manifestó.

Parra si bien consideró que fue una medida importante para el sector, adelantó que el impacto lo verán a futuro y no en el corto plazo.

“Claramente una medida que a futuro nos beneficia, pero en lo inmediato no nos cambia absolutamente nada”, dijo, remarcando que los productores en general y en su caso particular ya vendió la cosecha y quienes se beneficiarán serán las empresas comercializadoras. No obstante, destacó que el próximo año “no tendrán la excusa al negociar del 10% de las retenciones para que el tabaco tenga un precio acorde”.

“Esa quita se tendría que haber hecho cuando negociamos el precio allá en marzo, no se acordaron de nosotros que teníamos retenciones y terminamos negociando un precio de tabaco que hoy nos mantiene al límite del quebranto”, esgrimió.

En la misma línea, Parra advirtió que “el 90% de los productores están quebrados o en situación de quebranto” porque vendieron el tabaco en marzo, y con la inflación y devaluación por medio los llevó a tener “problemas graves”.

El productor recalcó que la imposición de retenciones del 12% al sector implica un rendimiento del 70% en la venta y del 30% de pérdida.

Finalmente, insistió que la medida le parece fantástica pero se tuvo que haber hecho antes porque si bien “es un acto de justicia sacarla, a nosotros particularmente hoy no nos cambia la realidad”, concluyó.