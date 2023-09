La AMT subrayó que no autoriza ni avala la aplicación de Uber, ni el funcionamiento de esta aplicación en ninguna de sus seis formas. Advirtió que los vehículos utilizados en la aplicación para el transporte de personas no tienen ningún control de su parte y en consecuencia pone en riesgo a los usuarios y a la población en general.

Es un servicio que desde hace tres años intenta instalarse en esta ciudad y tal como sucedió en otros puntos del país no ha logrado la autorización correspondiente. Desde que en noviembre de 2020 Uber anunció el inicio de su actividad en Salta, encontró fuerte resistencia. La AMT recurrió a la Justicia y logró una medida cautelar para que Uber Argentina “suspenda la aplicación móvil y su plataforma tecnológica en la ciudad de Salta para transporte de pasajeros”. A ese momento se había informado que prestaría el servicio a través de 7.000 personas y que 48.000 ya habían descargado la aplicación. El magistrado destacó que no debía perderse de vista que justamente la función de la AMT “es la de velar porque el transporte público de pasajeros se efectúe en condiciones legales y que “de permitirse a la parte demandada alterar la situación actual, los posibles pasajeros, podrían verse perjudicados, al desconocer la idoneidad de los conductores, condiciones de los vehículos y vigencias de los seguros, entre otras cosas”.

Desde entonces, mientras otras jurisdicciones seguían siendo escenario de batallas judiciales, en esta Capital desapareció de la atención pública pero desde la semana pasada emergió a través de la comunicación de la detención de vehículos que estaban a su servicio. Ello obligó a que la agencia reguladora del transporte emitiera un extenso comunicado ratificando que el servicio de transporte contratado mediante la plataforma UBER es ilegal, que no posee ninguna autorización ni control para que sus vehículos y conductores transporten personas. Es esencialmente insegura, dijo en otro párrafo, comentando que no puede avalar el estado de los vehículos, seguros obligatorios, ni la idoneidad de los choferes que prestan este servicio. Otro señalamiento de AMT destacó que UBER es “una empresa fantasma que bajo la excusa de una plataforma omite constituir y denunciar domicilio en Salta y en Argentina por lo cual, los usuarios de ese sistema no poseen un lugar para efectuar reclamo alguno”.

Los taxistas y remiseros, en tanto, reaccionaron ante esta última embestida, que incluyó declaraciones públicas de referentes de la empresa en orden a que se ajustan a reglamentaciones nacionales y no provinciales por desconocer si existen, ya que nunca se les informó cuáles reglamentaciones están vigentes. Este sector de trabajadores participó de una importante movilización que lo llevó a la sede del gobierno, en el Gran Bourg, pese que la AMT había transmitido que la Provincia sostenía su posición de acompañar y preservar la fuente de trabajo de más de 5 mil familias.

Justamente es uno de los conceptos que se expuso en el seno del Concejo Deliberante. El concejal saencista José García aseguró que tendrán el apoyo del cuerpo y planteó la conveniencia de un debate entre “uberización y economía popular”. El concejal del PRO y diputado electo José Gauffin puso otra mirada sobre la cuestión y opinó que no es Uber el problema sino la gente que elige el servicio que presta. Reconoció que ya funciona en esta ciudad y tiene más calidad que el precario sistema de taxis y remises, el que debiera reconvertirse y modernizarse. Es notorio el empobrecimiento del parque de vehículos que operan en el sistema impropio del transporte; la mayor parte de los 1500 taxis en funcionamiento son modelos más antiguos que los exigidos.

Lo cierto es que no debiera demorarse una corrección del sistema. Uber no es legal en Salta como sí ocurre en otras ciudades del país y del mundo pero la AMT debiera revisar su posición de parapetarse detrás de un muro que los usuarios están empujando para derrumbarlo.

Salta, O7 de septiembre de 2023