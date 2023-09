La muerte del voto hereditario o resignado

Uno de los mejores científicos sociales que hay en Salta (me refiero al profesor Mario Verde), viene realizando estudios cualitativos sobre asuntos políticos, electorales y sociales.

Sus investigaciones revelan que, ya 2014, era posible detectar corrientes de opinión y estados de ánimos que habrían de eclosionar ante la presencia del catalizador adecuado: Javier Milei.

Los resultados de las recientes PASO en Salta muestran, entre otras muchas cosas, la quiebra -no sabemos si definitiva o no- de un Régimen político basado en ancestrales lealtades hacia uno o varios caudillos que, hasta aquí, conocían todos los trucos y recaudos para convertir esas lealtades en mayorías muy sólidas que -sistema electoral mediante- les permitía reformar la Constitución, domesticar la Legislatura, someter a las Intendencias, controlar a los órganos de control y verticalizar a la mismísima cúpula del Poder Judicial.

Los resultados de estas PASO desmintieron a los que subestiman al votante salteño suponiendo que “vende” su voto; que vota por un bolsón, un par de zapatillas.

Lo cierto es que aquél catalizador (actuando en un escenario signado por la pobreza, las desigualdades y las broncas) entusiasmó, esperanzó a los jóvenes y a los pobres. Nada menos.

Pero en el triunfo arrollador de Milei en Salta tiene mucho que ver la lamentable performance de la oposición y del oficialismo; dos alas, muchas veces convergentes, que protagonizan el Régimen político salteño y su máquina de premiar y castigar.

Milei reunió una mayoría importante, pese a sus contactos con la “casta que se muestra en público”.

Me gustaría añadir que la “casta que manda en las sombras”, no sintió (por ahora) ningún temor; quizá calculan que esta liberación de los votantes NO amenaza al Régimen que ellos crearon, controlan y que les da tantas satisfacciones.

El resultado, al menos en Salta (y también en Jujuy), obligará a cambiar los modos de “hacer política”. Muestra un panorama renovado, sin actores en condiciones de asumir representaciones. Es un voto que sabe lo que no quiere, pero que -de momento- no logra expresar por donde van sus preferencias de cambio.