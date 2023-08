Los ediles se reunieron con funcionarios del Ejecutivo y miembros del Tribunal de Cuentas para iniciar el análisis de la Cuenta General del Ejercicio 2022 pero también aprovecharon la oportunidad para realizar consultas sobre situaciones que motivan reclamos de los vecinos capitalinos. Sus reparos quedaron expuestos en declaraciones públicas y en las manifestaciones expresadas en la sesión del Concejo Deliberante de este miércoles.

Si bien desde el gobierno municipal no hubo pronunciamiento respecto del pago de un bono a sus empleados, todo hace presumir que no podría abonarse porque los recursos están al límite y ya se ha recurrido a transferencias de una a otra área para cumplir obligaciones devengadas. Según el informe recibido en el marco de la Comisión Desarrollo Económico, Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Política Tributaria todo lo que ingresa de coparticipación se destina al pago de sueldos y lo que ingresa de recursos propios, la mitad se invierte en la prestación del servicio de recolección y disposición final de residuos, tarea a cargo de Agrotécnica Fueguina; el 50% restante se distribuye en obras públicas y en el conjunto de obligaciones que generan las responsabilidades del gobierno municipal.

El detalle se corresponde con una administración ordenada como la informada por el secretario de Economía y Hacienda, Daniel Amador. Sin embargo, hay información contradictoria, según manifestaron coincidentemente ediles de distintos sectores, quienes han recibido el compromiso de las autoridades del Tribunal de Cuentas de revisar las cifras cuestionadas. Sobre algunos puntos hubo contestaciones consideradas ambiguas como las que explican la paralización de obras, que los contratistas informaron que obedece a la falta de pago de las certificaciones y que los funcionarios adjudican a la falta de insumos.

Los gastos de la campaña electoral para su reelección realizados por la Intendenta Municipal es otro capítulo llamativo respecto de su registro porque muchos tomaron forma de programas de gobierno, como es el de Salta tu Casa, que adjudicaba una cifra no reembolsable para que mujeres pudieran encarar la ampliación de sus viviendas. Si no hay ayuda del Gobierno Provincial puede convertirse en un problema que heredará su sucesor, como también parece que sucederá con el Parque San Martín, ocupado parcialmente por feriantes que se instalaron transitoriamente en 2008 y hasta la fecha, no solo no abandonaron el lugar, sino que reclaman derechos adquiridos.

Hay razones que justifican la gran incertidumbre que han denunciado los concejales y que gira en torno de la ciudad que dejará Bettina Romero: obras en marcha que se adeudan y la apertura de nuevos frentes sin financiamiento asegurado. Allí encaja la sugerencia de crear la figura del Auditor Interno para completar el esquema de control público a la vez que exigir el cumplimiento de la remisión de los informes trimestrales de la ejecución presupuestaria, para imponer enmiendas oportunas.

También queda para resolver en estos días cuál gestión se hará cargo de la elaboración del presupuesto para 2024. Como antecedente se ha recordado que en 2015, la tarea fue encarada por el Concejo Deliberante y no girada por el intendente en retiro ni por el que asumía y debía ejecutarlo en 2016.

La única certeza que domina a los miembros del cuerpo legislativo es que el 10 de diciembre va a asumir una gestión diferente, con pocos puntos en común con la actual. Es de esperar que domine la razonabilidad y se preserven los aciertos frenando el péndulo infernal que arrasa con lo mucho o poco que se ha construido.

Salta, 31 de agosto de 2023