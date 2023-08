Desde el inicio de esta semana, la cuestión fue debatida públicamente y pese a que fue presentada como una medida destinada a morigerar el impacto de la devaluación y de una inflación creciente, no fue recibida de buen grado. La dirigencia sindical nacional, que apuraba el anuncio de alguna decisión salarial, se llamó a silencio; sin embargo, el secretario general de la CGT-Salta, Carlos Rodas, adelantó una opinión considerando al anuncio de Sergio Massa apenas como una medida atenuante de la profunda crisis actual.

El sector empresario se expresó a través de sus principales entidades, cuestionando lo que considera una injerencia inapropiada del Estado en las relaciones entre empleadores y empleados. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa –a la que pertenecen las principales cámaras salteñas- rechazó el pago de un bono para empleados registrados, por entender que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado. Destacó que cada sector de la economía y cada empresa en particular enfrenta particulares situaciones y medidas generales solo lograrán profundizar “la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad”.

En términos similares se pronunció la Unión Industrial Argentina, que expresó su preocupación por el impacto que tendrá en el sector productivo la modalidad bajo la que se implementará el otorgamiento de dicho bono. También destacó que el mecanismo eficaz para definir cuestiones salariales es a través de las negociaciones paritarias. La industria cuenta con más de 800 convenios colectivos que ha permitido al salario industrial situarse un 40% por encima del promedio nacional, señaló la UIA para cuestionar la metodología dispuesta por el gobierno porque afecta esa dinámica de recomposición del poder adquisitivo de los salarios. En tanto, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios enfatizó en que las negociaciones paritarias son el ámbito donde deben determinarse las remuneraciones, toda vez que allí se pueden conciliar las legítimas pretensiones de los trabajadores con las reales posibilidades de las empresas de cada sector.

Más allá de las quejas, la decisión del Gobierno Nacional no es discutible; solo debe aplicarse para evitar cometer una infracción, que será multada; el control del cumplimiento quedó a cargo de cada gremio, más allá de su disconformidad. Habrá asistencia del Estado para no complicar en extremo la situación de las empresas porque las micro quedarán liberadas del pago de cargas sociales durante dos meses y las pymes con menos de 100 empleados, pagarán un 50% menos. Por su parte, sus empleados no podrán comprar dólares ahorro mientras reciben el beneficio del bono de 60 mil pesos, que se pagará en dos cuotas.

No se agotan allí los reparos. Los gobernadores e intendentes fueron puestos en un cepo, del que creen que pueden salir mediante una asistencia del Ejecutivo nacional. Dos mandatarios confirmaron que lo pagarán sin problemas: el de Mendoza y La Rioja mientras que el de Santiago del Estero redobló la apuesta y dará una recomposición salarial de 55 mil pesos y un bono de 400 mil.

Frente a ese panorama resulta razonable la posición del Gobierno de Salta, de discutir con los representantes gremiales si se avanza en un esquema de compensación de la inflación, que se discute en paritarias o si se plantea un esquema de remuneración fija. Oficialmente se señaló que la Provincia no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente al pago del discutido bono. Mucho menos lo tienen los municipios, 17 de los cuales recurrieron a la asistencia del Ejecutivo para cumplir con otro bono acordado en paritarias.

La actual gestión peronista nacional hace gala de incapacidad para establecer un diálogo conducente a la resolución de los severos problemas económicos y sociales. Además, avanza sobre las autonomías provinciales y las normas nacionales para regular las relaciones laborales. Así, no pareciera que exista intención de gobernar.

Salta, 29 de agosto de 2023