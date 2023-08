La Unión de Trabajadores Viales se mostró en contra del Consejo del Empleo Público Provincial

Los presidentes de las cámaras legislativas de la provincia presentaron a la CGT un anteproyecto de ley para crear el Consejo del Empleo Público Provincial con el objetivo de habilitar un Observatorio permanente de la evolución del salario de los empleados públicos provinciales.

En Hablemos de Política, el Secretario General de la Unión de Trabajadores Viales de Salta, Walter Villegas indicó que “el ámbito natural es la paritaria” y consideró innecesario el observatorio.

“Como gremialista, y quizá me voy a ganar el odio de muchos colegas, a mí me parece realmente un disparate, ¿por qué poner un observatorio salarial del empleado público? con solo salir a la calle y preguntarle al compañero cómo está su situación económica es suficiente, la realidad que nos está marcando el salario del trabajador es demasiado observatorio”, expresó.

Y se cuestionó: “¿el tema del observatorio va a observar a los diputados, a los senadores y concejales lo que ganan?, ¿Qué pasa con los gastos reservados que hasta el día de hoy no se está tocando el tema? Tenemos nosotros políticos que tienen doble cargo, entonces ese observatorio sería bueno que sea dirigido hacia los asalariados de la política, no a los asalariados comunes”, cerró.

Consultado sobre el rol de la CGT, Villegas dijo desconocer el estado actual del Sindicato considerándolo “parcial y obsecuente del Gobierno”.

“Hoy no sabemos cómo está conformado, no sé si está intervenido, no sabemos si se llama a elecciones, si ya se llamaron. Hoy el tema de CGT en Salta es muy ambiguo, la CGT la veo muy parcializada en ese tema, la veo muy obsecuente del gobierno, acá muchachos la situación apremia, el problema a nivel provincial y país está al rojo vivo, después de las elecciones no sabemos qué va a pasar, se viene acá este mileisismo que también se viene apuntando con recortes por todas partes, entonces esos son los temas que tenemos que tratar hoy, pero yo la veo una CGT demasiado parcializada y demasiado obsecuente”.