Trabajadores viales descontentos con los anuncios de Economía: “No impacta en el básico”

En Hablemos de Política el Secretario General de la Unión de Trabajadores Viales de Salta, Walter Villegas brindó la perspectiva del gremio respecto a los anuncios que realizó el ministro de Economía, Sergio Massa.

“El trabajador con los aguinaldos, con los salarios y con todos los plus que le pongan, no llegan a fin de mes. Prácticamente hoy un asalariado vial o un asalariado público, estamos hablando de un promedio de $260 mil o $250 mil, lo que nos han convertido en trabajadores pobres”, expresó.

Sobre el bono señaló que se trata de un atenuante que sólo sirve “para afrontar algunas pocas deudas” y adelantó que anteriormente presentaron un pedido para incorporar un porcentaje del bono al básico.

“Nosotros presentamos una nota justamente la semana pasada para decir que un porcentaje de este paliativo que estaban dando a nivel nacional o provincial, vaya al básico, porque después, cuando lleguemos a enero o lleguemos a diciembre y tengamos que ver para el 2024 cuáles van a ser las pautas salariales, vamos a estar muy por debajo. Entonces, esto también desgasta el salario del trabajador”, manifestó.

Analizando los porcentajes de la devaluación, Villegas comentó que “cada vez son más los trabajadores que piden prestamos” y que uno de los motivos es el gasto en salud.

“Esta semana pasada se suspendieron algunas farmacias que nosotros teníamos descuentos, cuando vos llevas al médico un chico hoy día para que te hagan una receta, los médicos te piden un plus. O sea, estoy pagando $32 mil de seguro social, entre privado y estatal, y encima tengo que pagar un plus. Y después iré a comprar medicamento y no tener el servicio del IPS porque no tengo el descuento porque no están al día, prácticamente es una avivada”, dijo.

En esta misma línea el Secretario General de la Unión de Trabajadores Viales de Salta indicó que muchos de los trabajadores necesitan tratamientos oncológicos y que, ante la necesidad de traslados por estudios “el mismo gremio está absorbiendo algunos gastos”, un problema que según indicó lleva años.