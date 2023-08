Diputados analizan modificar el reglamento interno

En Comisión, Diputados trata un proyecto de resolución para modificar el reglamento interno de la Cámara referente a las inasistencias a Sesiones y reunión de Comisiones.

Hablemos de Política la legisladora Julieta Perdigón detalló aspectos de la iniciativa que será tratada en el recinto este martes.

“Considero de mayor importancia que trabajemos en más proyectos de ley, de hecho eso estamos discutiendo en este momento en la reunión que tenemos de reglamento, para poner un mínimo de proyectos de ley, sabiendo y teniendo en cuenta que los proyectos de declaración son en realidad meros deseos, son anhelos del legislador, son cosas que se precisan y que se dejan plasmadas, pero no se hacen efectivas por lo general”, expresó.

Por otro lado, Perdigón indicó que la iniciativa sobre aplicar descuentos a los legisladores por inasistencia “es muy productiva y ha tenido el apoyo de todos los diputados”.

“Ha surgido un impacto bastante positivo, hemos tenido mayor presencia en las comisiones y mayor presencia en las sesiones, así que creo que con esos números es con los que tenemos que manejarnos y tomamos conciencia y se toma con mayor responsabilidad la labor legislativa”, precisó.

En este sentido, la legisladora resaltó la importancia de la asistencia a las Comisiones para no frenar proyectos por falta de quorum, y aseguró que otra modificación se relaciona a incentivar a que las comisiones se reúnan aunque no ingresen proyectos.

“Hay muchísimos temas que nos competen y que no podemos esperar que dependan del ingreso nada más de un proyecto”, dijo y distinguió que “en sesión tiene que ver mucho con una postura más bien política, a manifestar una postura de un determinado bloque”.

Otro de los puntos en tratativa, según detalló Perdigón se relaciona a la “cuestión legislativa y administrativa, con la duración de los prosecretarios, con las designaciones”, señalando que en el nuevo reglamento no hay orden del día sino un acta de labor parlamentaria y “también se incluyen manifestaciones que no figuraban”. “Estamos tomando algunas cosas del Congreso de la Nación para que se aplique acá en la provincia”, puntualizó.

Anticipan que el bloque Ahora Patria se separa

En Hablemos de Política, la diputada integrante de la Comisión de la Mujer en la cámara baja, Julieta Perdigón adelantó que por “disidencias ideológicas con Milei” decidió separarse del bloque Ahora Patria –partido que apoya a la Liberad Avanza-, dejando solo a Roque Cornejo.

“En este momento estoy separándome del bloque de Ahora Patria, voy a conformar un monobloque que se va a llamar Salta Federal, justamente porque tengo disidencias con la cuestión ideológica de Milei. Hay muchas cosas en las que yo no coincido y que yo no negocio, entonces por eso he decidido abrirme”, detalló.

Así mismo, Perdigón señaló que el objetivo es “poner prioridad la función de legisladores” y aseguró que la impronta es la misma para los concejales de Ahora Patria. “Siempre ha sido la prioridad y la campaña tiene que ir en paralelo, no puede retrasar la tarea legislativa de ninguno de nosotros en ningún aspecto”, marcó.