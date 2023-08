Límites en los chicos: Si no los tienen, serán como "los hippies de los años setenta"

Cuándo los padres deben poner límites, muchas veces no saben cómo hacerlo. Pero no se dan cuenta de la importancia que tiene "poner limites en el momento indicado", dijo en sus redes sociales la licenciada en psicología Maritchu Seitún.

Para Seitún "no poner límites a los niños los debilita en vez de fortalecerlos", a lo que agregó que "todo esto habla sobre como educaron los padres en la década de los ´80 o ´90 y como se educa ahora. Donde muchas veces lo hijos eligen, demandan y son desafiantes. Y los padres de hoy no se animan a ponerles ningún tipo de limite".

Para Seitún, "el límite encausa energía, y es realmente necesario. Los chicos que no tienen limites son los hippies de los años setenta. Muchas veces se quedan cerca de mamá o papá donde todo me va bien. No tienen fortaleza interna por más que tengan la autoestima muy alta".

Con respecto a como saber hacerlo dijo que cada padres debe confiar en su "intuición", y que no debe olvidarse de lo importante que es conversar con los niños y marcarles los limites ya sea para su seguridad. "Deben saber que para cruzar una calle, tienen que darle la mano a sus padres". Todo tipo de demarcaciones "ayudan a emprender, a esperar, a que puedan esforzarse, para poder lograr algo en la vida", concluyó Seitún.