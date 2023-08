El INADI cuestionó y lamentó la declaraciones de Lanata sobre el electorado de San Antonio de los Cobres: "Representan un pensamiento porteño centrista"

Por Aries, el delegado del INADI en Salta, Gustavo Farquharson, se refirió a las declaraciones del periodista Jorge Lanata en su programa “Lanata Sin Filtro” donde manifestó: “Cuándo yo veo en San Antonio de los Cobres, perdón esto y dicho con respeto a la gente de ahí, en la loma del orto, en un lugar en donde llegan de pedo los diarios, donde no hay ninguna politización de nada. ¿Vos te imaginas a los coyas discutiendo política?”.

En ese marco remarcó que las expresiones muestra “la ignorancia del periodista”: “No me sorprende porque no es la primera vez que este comunicador emite esta opinión No fue para nada respetuoso, fue ofensivo y lamentable,

Además alertó que situaciones como estas vulneran los derechos de la comunidad de San Antonio de los Cobres, de poder elegir sin discriminación ni violencia.

"Pensamos que debería pedir disculpas, la comunicación tiene que ser respetuosa e inclusiva" agregó.

"Es una visión muy centralista y poco federal sobre nuestra provincia más allá de la posición sobre el tema electoral" remarcó

A su vez, se refirió al hecho ocurrido recientemente en una entrevista televisiva a integrantes del Tercer Malón de la Paz, donde fueron maltratados y burlados: "representan un pensamiento porteño centrista al discurso hegemónico de lo que es Argentina, que se presta a la burla al chiste”.