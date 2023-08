Lula volvió a reclamar la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió este sábado en la necesidad de que haya una reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, durante el cierre de su visita a Angola, donde defendió la inclusión de países africanos, latinoamericanos o asiáticos en el máximo órgano de la ONU.

"La ONU de 2023 está lejos de tener la misma credibilidad que la ONU de 1945", afirmó el presidente brasileño en declaraciones a la prensa.

"El Consejo de Seguridad, que debería garantizar la paz y la tranquilidad, es el que hace la guerra sin hablar con nadie. Rusia entra en Ucrania sin discutirlo en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos entra en Irak sin discutirlo en el Consejo de Seguridad. Francia y Reino Unido invaden Libia sin pasar por el Consejo de Seguridad. En otras palabras, los países del Consejo de Seguridad son los que hacen la guerra, producen armas y venden armas. Es un error", afirmó Lula, según la estatal Agencia Brasil.

"En 1948, la ONU consiguió crear el Estado de Israel. En 2023, no puede imponer la zona reservada a los palestinos. Se ha debilitado. Y en la cuestión climática es aún peor. En todas las COP decidimos muchas cosas, pero ninguna se aplica. ¿Por qué no se cumplen? Porque no hay un Estado soberano. La ONU no tiene poder para decir: 'Tenemos que cumplir esto, de lo contrario habrá que tomar ciertas medidas'", afirmó.

A la vez, Lula defendió que más países sean incorporados al Consejo de Seguridad para que éste tenga una representación más acorde con la realidad.

"¿Qué representación tiene África en el Consejo de Seguridad? ¿Cuál es la representación de Asia, de América Latina? Hemos dejado claro que estamos a favor de que Brasil entre en el Consejo de Seguridad, junto con India, Alemania y Japón. Hay diferencias, pero no son nuestras", añadió.

El mandatario brasileño, que hace tiempo insiste en la necesidad de reformar este órgano de Naciones Unidas, había dicho en mayo que naciones como Argentina o México debían estar incluidos en el máximo órgano de la ONU, que cuenta con 15 miembros, cinco de ellos permanentes y con derecho a veto: China, Estados Unidos, Francia, Rusia y Reino Unido.

Sobre deudas con el FMI

En esta visita al continente africano, la primera vez desde el inicio de su tercer mandato, Lula cuestionó el mecanismo de pago de la deuda de los países de esa región con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Necesitamos iniciar una nueva lucha", dijo, mencionando que el continente ha acumulado una deuda de 760.000 millones de dólares que debe pagar al FMI.

"Esta deuda se está volviendo impagable porque nunca se puede pagar y el problema sigue creciendo. ¿Cuál es la lógica? Se trata de intentar sensibilizar a los propietarios de estas deudas para que las transformen en ayudas a las infraestructuras. El dinero de la deuda, en vez de pagarse, se invertiría en obras de infraestructura", dijo.

Diplomacia para Niger

Por otra parte, el presidente de Brasil rechazó una eventual intervención militar en Níger como solución al golpe de Estado del pasado 26 de julio, que llevó a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeo) a no descartar el uso de la fuerza si la junta no devuelve el poder al presidente depuesto, Mohamed Bazoum.

Lula dijo que no ve "ninguna salida militar" a la resolución del problema y defendió el uso de la "diplomacia".

Lula concluye este sábado su visita oficial a Angola y viaja a Santo Tomé y Príncipe, donde participará este domingo en la Cumbre de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

Fuente: Télam