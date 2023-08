Messi debuta en la MLS: rival, horario y más

El Inter Miami del astro argentino Lionel Messi se enfrentará este sábado con New York Red Bulls por la fecha 24 de la Major Leagues Soccer (MLS).

El partido se jugará a partir de las 20.30 (hora argentina) en el Red Bull Arena de Nueva Jersey y será transmitido por la señal deportiva de la MLS Season Pass, en Apple TV.

Luego de consagrarse en la Leagues Cup y obtener el pase a la final de la US Open Cup, el equipo de Lionel Messi vuelve a jugar por la liga en busca de salir del último lugar de la tabla en la Conferencia Este, donde se posiciona en el decimoquinto lugar.

En contraste, las "Garzas" redondearon la peor campaña en lo que va de la temporada, con apenas cinco victorias, tres empates y catorce derrotas. Ocupan el último puesto de la Conferencia Este con 18 unidades, una menos que Colorado, el colista del Oeste.

En la MLS, Inter Miami no gana hace once partidos, desde el 13 de mayo (2-1 vs. New England), antes de la llegada de Messi, del técnico Gerardo Martino y de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets.

Actualmente se ubica en la 15° posición con 18 unidades, a 20 de la zona clasificatoria que cierra Atlanta United y a 14 de los puestos de repechajes ocupados por Chicago Fire y Montreal Impact. La misión supone la necesidad de una racha victoriosa sin pausa hasta el final.

El probable once del conjunto de Gerardo Martino lo conformarían: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Diego Gómez, Benjamín Cremaschi; Josef Martínez y Lionel Messi.

Por el lado de New York Red Bulls no cuenta con argentinos en su plantel y también pelea por la clasificación a la postemporada. Se encuentra en el undécimo lugar con 29 puntos.

El equipo dirigido por Troy Lesesne formaría con: Coronel; Cameron Harper, Andrés Reyes, Sean Nealis, John Tolkin; Omir Fernández, Daniel Edelman, Dru Yearwood; Luquinhas, Elias Manoel y Dante Vanzeir. DT: Troy Lesesne.

Fuente: Noticias Argentinas