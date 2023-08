Villamayor llamó a los adultos mayores a ser partícipes de la política

Juan Carlos Villamayor, secretario de las Personas Mayores de la Provincia, dijo sentirse preocupado por lo que puede significar una victoria del libertario Javier Milei en las próximas elecciones.

“Una cosa es querer libertad, que el hombre sea artífice de su propio destino y que el Estado sea un servidor”, indicó el funcionario, y consideró que la Universidad de la Tercera Edad es una muestra clara y conceptual de lo que significa la solidaridad social y el Estado con sentido social.

En este sentido, les pidió a los abuelos y abuelas de la provincia que demuestren que son activos y protagonistas de la vida política, y que hablen con sus familias sobre lo que está en juego en octubre.

“Yo no puedo votar a un candidato que me dice que el artículo 14 de la Constitución Nacional es abominable”, disparó Villamayor, y completó: “Le digo a nuestros viejos que participen, que digan lo que piensan. Yo estoy preocupado porque me he tomado el trabajo de ver lo qué dice Milei y nunca habló de los adultos mayores. ¿Va a traer a las AFJP de nuevo? y, si le sale bien, ¿qué pasa con los derechos? ¿Con la soledad? ¿Los centros de jubilados? Hay que participar.