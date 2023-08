San Millán: “Emiliano va a recibir la ciudad en una situación complicada”

En Hablemos de Política, el ex intendente capitalino se mostró crítico con la Administración Romero y lo que le heredará al próximo gobierno. “Va a dejar un tendal de deudas y una ciudad completamente destruida”, advirtió.

“Veo una ciudad atomizada”, aseguró Alejandro San Millán – ex intendente de la Capital – en diálogo con Aries; “Emiliano va a recibir una situación muy complicada en la ciudad, no solo por las obras a medias, sino que se abrieron nuevos frentes de obra; no hay planeamiento”, completó.

Según explicó, la actual gestión de la intendenta Romero “va a dejar un tendal de deudas”, ya que autorizó inicios de obras cuando restan pocos meses para concluir su gobierno. A ello se suma, señaló, que la ciudad está “completamente destruida”.

“Por ejemplo, a días de la festividad del Milagro, tenés una Plaza 9 de Julio cerrada con una obra que nadie conoce. No se sabe cuánto es el presupuesto siquiera”, indicó.

Para San Millán, el problema tiene, al menos, dos aristas claras: por un lado, la gestión no sigue adelante las normas establecidas en el plan estratégico de obras, por lo que también se ve condicionado el modo en el que crece la ciudad; por otro lado, la gestión dejó de darle el rol que corresponde al Concejo Deliberante.

“La soberbia sobrepasó los límites de la gestión a tal punto de desconocer al Concejo. Cuando uno participa en política hay que ser respetuoso de los distintos espacios que componen la gestión de gobierno. También creo que hay que discutir el funcionamiento de los órganos de fiscalización”, finalizó el ex intendente.