Fonseca: “Hay que desnudar esa estrategia mediática, las incoherencias que plantea demagógicamente Milei”

En Hablemos de Política, la dirigente del PJ en Salta Frida Fonseca, analizó la campaña política presidencial del frente oficialista post PASO con una victoria de Javier Milei concedida mayormente por el voto en las provincias del interior.

Al respecto, consideró que no hubo fallas en el trabajo territorial sino que “debajo de ese resultado hay un fenómeno nacional y social que encuentra eje en el descontento de la gente”.

“Creo que hay que hacer una doble tarea, que tenemos la obligación y la responsabilidad de desnudar las incongruencias y las incoherencias que plantea demagógicamente el Frente Libertario, eso es una parte de la campaña, hablarle con la verdad a la gente”, expresó.

Analizando el planteo libertario de “ausencia de política”, Fonseca dijo que “se vincula directamente con viejas figuras de la política absolutamente conservadoras” y señaló que en la provincia “no son figuras nuevas de la política salteña los que acompañan a Milei en las listas”.

“Hay que desnudar esa estrategia mediática que ha planteado desde hace un tiempo atrás, porque también hay que tener en cuenta que Milei es creación de los medios nacionales”, manifestó.

Por otro lado, la dirigente del PJ se mostró “preocupada porque detrás de Milei están los conceptos económicos de Cavallo y la privatización de Memen” –pese a que formaron parte del justicialismo- considerando que actualmente “son criterios absolutamente superados por el peronismo después de 12 años de otras gestiones”.

“Acá nadie se puede sacar el sallo de las responsabilidades, hay que hacer autocrítica, pero es un momento duro de nuestro país y la verdad es que no tenemos quienes tenemos vocación política y estamos comprometidos con la gente en realidad, no tenemos ganas de no dar la pelea”, declaró.

En otro pasaje de su análisis, la dirigente del justicialismo salteño Frida Fonseca, se refirió al respaldo que la juventud le brinda a Javier Milei, al tiempo que marcó que “durante mucho tiempo el peronismo ha relegado la difusión de su doctrina y el trabajo de formación política con nuestras bases partidarias”.

“Creo que la juventud realmente está padeciendo en este momento un descreimiento muy alto en relación a la política, todo esto también tiene que ver con un problema sociológico más profundo, esta es una generación de jóvenes que tienen muy poca tolerancia a la frustración, quizás tienen la expectativa de lograr todo en la inmediatez, porque eso es lo que plantean las redes sociales, esta era digital que tenemos, que se vive más en el teléfono celular y en internet que en la realidad física, eso ha generado en nuestros jóvenes la necesidad de encontrar una respuesta ya”, cerró.