En las provinciales se votó mayoritariamente por la continuidad del gobernador. Ahora se hizo por un cambio absoluto de rumbo en el orden nacional.

La pregunta que se hace la mayoría es: quiénes fueron los electores de Milei. Me atrevo a señalar que este heterogéneo conjunto de votantes está compuesto por personas ideológicamente identificadas como de la derecha más recalcitrante; pero la mayoría de las personas que lo eligieron están conformadas por los sectores que están, a su criterio, abandonados de la protección que debieran gozar, personas que desde hace muchos años están en la informalidad laboral y en la pobreza, los que tienen mucha bronca por su estado actual que es una constante en su pasado y ven en el emergente político un cambio que significa al menos dos cosas: la primera, que Milei va a castigar a los políticos y la segunda por la esperanza que su vida va a mejorar.

Analizando ambas causas, es muy probable que muchos de los políticos se reconviertan del lado de Milei como ya lo está haciendo Mauricio Macri quien hasta ahora, en forma solapada, apuesta más a Milei que a la candidata de su propio partido como es Patricia Bullrich. Así sucederá con infinidad de políticos que saltarán el cerco inmediatamente, como sucedió con el primer gobierno de Perón, en el que conservadores y radicales se hicieron de la noche a la mañana Justicialistas. Por otro lado sus actuales asesores económicos son personas que llevaron a cabo funciones políticas importantes en gobiernos anteriores, como es el caso de Roque Fernández por ejemplo, que fue Ministro de Economía de Menem.

Pero lo más importante es que los sectores más humildes serán los más perjudicados, seguirán en la informalidad y sin un Estado que los proteja, ya que la educación será arancelada al igual que lo será la salud, ambas en manos de privados que lucrarán en esas dos esenciales necesidades básicas de la sociedad.

Ya dijo Milei que las provincias deben vivir con lo que generan. No habrá una participación de los del interior en los recursos e impuestos que se generan en la nación lo que significa menos dinero para los salteños y provincianos en general.

La destrucción de la protección de las leyes laborales beneficia a los empleadores dejando al arbitrio del capital los salarios de los trabajadores. La dolarización propuesta no es igual a la convertibilidad, no es que un peso sea igual a un dólar, ni por asomo, cada dólar tendrá un valor originario en pesos que se calcula por encima de tres mil pesos por dólar lo que significará que los sueldos de los trabajadores tendrán un valor en dólares como los obreros del sudeste asiático, por ejemplo.

Dentro de la bronca tiene que haber también un mínimo de razonamiento en función de uno mismo y de la nación. No es posible subirse al carro que destruirá la educación, la salud, la jubilación, que la industrialización sea mínima en la Argentina, que los recursos nacionales sean la materia prima en su mayor parte, que las empresas nacionales sean privatizadas a manos de los grupos extranjeros, que el comercio exterior sea de las mismas empresas que se benefician con las exportaciones,

No existe ningún país con ausencia del Estado, como propone Milei. Un país sin Estado es un conjunto de habitantes no una nación con raíces y objetivos en beneficio de sus habitantes. Es escribir de nuevo lo que será el comienzo de nuestra argentinidad que se construyó en siglos, solo que con un destino alejado del crecimiento.

Todos somos responsables de nuestro presente y futuro. Los que ideológicamente comulgan con Milei es lógico que voten por él ya que se verán sumamente beneficiados, pero los otros, los jóvenes y los trabajadores con bronca tienen que reflexionar. Hay una gran diferencia de resultados de aplicarse las propuestas de Milei: la situación de ellos lejos de mejorar va a empeorar. No se debe creer que por arte de magia su status cambiará y los convertirá en objeto de gracias y ventajas, Es cierto que hoy hay personas que no la pasan bien, pero lo pueden pasar peor aún. Desde cuándo si el Estado no está presente los ingresos de los trabajadores, que son los que ponen su esfuerzo laboral, van a recibir una paga suficiente. El trabajador informal lo es porque el patrón no lo registra ni hace los aportes para la jubilación ni para las obras sociales ni para las aseguradoras de riesgo de trabajo. La informalidad pasará a ser la norma y no la excepción. Los estudiantes que hoy pueden estudiar en escuelas, colegios y universidades públicas lo hacen gratuitamente, Si gana Milei tendrán que pagar aranceles y es muy improbable que la familia pueda costear el estudio de sus hijos.

Que los que tienen asegurada ideológicamente su pertenencia a Milei que lo voten pero los que lo votaron por bronca tienen el deber de razonar. Por favor que la bronca no nuble la razón.