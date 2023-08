Estrada: “El Gobierno Nacional perdió la agenda”

En Hablemos de Política, el Diputado Nacional Emiliano Estrada, analizó el resultado de las PASO considerando que fue un “pase de factura a la política” cuya agenda genera “cansancio y saturación” en la sociedad.

En este sentido indicó que si bien Sergio Massa tiene posibilidad de entrar al balotaje, el Gobierno Nacional “perdió la agenda”.

“Son cuatro años de desconectar con eso que estaba pidiendo la sociedad, entonces creo que ha entrado en un proceso a mi criterio erróneo de es discutir la propuesta que está haciendo Javier Milei, me parece que el Gobierno se tendría que enfocar en qué le va a ofrecer a los argentinos”, expresó.

Sobre el candidato de la Libertad Avanza, Estrada señaló que “parte de los votos fueron voto castigo pero hay otra parte que tiene esperanzas en Milei”

“Soy economista, me he formado durante años para analizar los procesos económicos, hay muchas de esas propuestas que son impracticables o que llevarían a una situación bastante conflictiva en términos sociales, pero no me pongo a juzgar a la ciudadanía si entiende o no las propuestas, lo que sí analizo es que hay muchos sectores de sociedad que encuentran una esperanza en Milei, porque lógicamente conecta con cosas que nadie desde la política se llama conectar”, dijo en referencia los dichos “anti corrupción”.

En este sentido, Estrada criticó al Gobierno Nacional considerando que ante la inflación “no puede ser la agenda del presidente debatir el lenguaje inclusivo, por ejemplo”.