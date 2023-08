Ley de Alquileres: Critican la postura del oficialismo de “no dar discusión”

Este miércoles, la oposición convocó a una sesión especial a la cámara de Diputados para tratar la Ley de Alquileres. Desde Juntos por el Cambio buscan reducir el plazo del alquiler de tres a dos años, mientras que desde el bloque de La Libertad Avanza proponen directamente derogarla.

En Hablemos de Política, el Diputado Nacional por Salta (FdT), Emiliano Estrada, consideró que el la “Ley de Alquileres es defectuosa” por lo que estuvo a favor de su modificación criticando la postura del oficialismo de “no debatir”.

“Hemos caído otra vez en el punto del proceso circular, a mi criterio equivocado, en el que ha caído el peronismo, ya no solo el Gobierno sino todo el peronismo que muchas veces ha optado por no dar discusiones y en vez de quedarte solo en la discusión de las empresas que realmente no tenían eficiencia y que había que discutir qué se hacía con esas empresas, termina llevando a la discusión a empresas que no deberían estar en discusión como el caso de YPF o Aerolíneas”, expresó.

Respecto al debate puntual de la Ley de Alquileres, Estrada consideró que si bien la propuesta de JxC defiende a los propietarios y no al inquilino, se posicionó en contra de derogarla fundamentando en que “en ningún país del mundo se deja al inquilino tan desamparado como a la merced del mercado”.

El Diputado Nacional también alertó sobre el “defecto del sistema comunicacional centralizado de Buenos Aires” indicando que se analizan proyectos sólo desde esa óptica.

“El año pasado he presentado proyectos y ninguno se trata en comisión porque son todos temas de Norte Grande. En mis comisiones planteo mi rechazo y mi diferencia con la distribución de los subsidios de transporte, por ejemplo, que sigue siendo totalmente porteño-centrista, y creo que ese es el el rol que tiene que tener realmente un legislador, defender lo que piensen y no defender lo que piensa el espacio político, porque se ha desvirtuado también la lógica del legislado nacional”, cerró.