Le dieron la domiciliaria a la mujer detenida por el robo de una bebé en Tartagal

El robo que puso en alerta a la provincia de Salta fue el 14 de julio, entre las 5.30 y 7 de la mañana, cuándo una bebé recién nacida fue sustraída en el hospital de Tartagal para ser encontrada al día siguiente en un baldío.

El caso generó un fuerte enfrentamiento entre Rambert Alexis Ríos, el abogado de los papás de la bebé y la unidad fiscal conformada por Cabot, Medina y Martínez. Mientras Ríos aseguraba que la mujer detenida no respondía a las características físicas de quien aparece en algunas filmaciones de cámaras cercanas al hospital -el nosocomio no tenía ni tiene cámaras de seguridad- los fiscales aseguraron que la autora del robo de la bebé es Andrea Pérez, la misma persona de las imágenes.

Lo cierto es que Mariscal Astigueta rechazó el pedido de prisión preventiva y decidió que la joven originaria siga en calidad de detenida, pero en su comunidad. "La encausada tiene muy fuerte arraigo ya que claramente pertenece a una comunidad originaria y tiene lazos de por vida con ella, lo que dificulta que la abandone lo que se ve también reforzado por los dichos de sus progenitores y el referente comunitario (Antonio) Cavana.

Sin antecedentes

Al otorgarle la medida sustitutiva y rechazar la prisión preventiva, el juez tuvo en cuenta que la joven wichi carece de "todo tipo de antecedentes condenatorios, declaraciones de rebeldía o pedidos de capturas, análisis que ha sido directamente omitido por la UFI" expresó y agregó, en relación a la interpretación de los fiscales, que la joven detenida "no se arrepintió" de sus actos: "No pesa ninguna obligación de colaborar con la investigación de quien reviste la calidad de imputado por causa penal so pena de violarse las garantías de la autoincriminación ya que nadie está obligado a declarar en su contra y dicho accionar implicaría el reconocimiento de la autoría del hecho, lo que de ninguna manera la señora Pérez está obligada a realizar. Son los investigadores quienes, utilizando las herramientas que les brinda el poderoso Estado, deben obtener los datos probatorios para sostener su autoría sin esperar colaboración por parte de la acusada.

Información: Agencia Tartagal