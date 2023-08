Independiente perdió ante Colón y puede terminar la fecha en zona de descenso

Independiente perdió 1-0 con Colón, en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, en el marco de la primera fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga 2023 y puede terminar la jornada en zona de descenso.

En el partido disputado en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Alberto Espínola marcó el 1-0 para el “Sabalero” a los 31 de la segunda parte.

El equipo de Ricardo Zielinski, que quedó al borde la zona de descenso, continuará su camino en la Copa de la Liga cuando reciba en el Libertadores de América a Vélez Sarsfield mientras que, por el lado de los de Néstor Gorosito, recibirán a Gimnasia de La Plata en el Estadio Brigadier Estanislao López.

En la primera media hora de juego, el "Sabalero" empezó manejando los hilos del partido y generando más peligro que el "Rojo" que se lo notó tibio e impreciso. Con el correr de los minutos, Independiente se fue acomodando y empezó a emparejar el ritmo del encuentro que se hizo un ida y vuelta de poco trabajo para Rodrigo Rey e Ignacio Chicco.

En los últimos diez minutos de la primera parte, ambos equipos fueron un poco más incisivos y le dieron trabajo a los arqueros con una pelota que sacó abajo del arco el refuerzo de Independiente, Felipe Aguilar, y un gran tiro libre de Federico Mancuello que Ignacio Chicco sacó del ángulo manteniendo el cero en la valla santafesina.

Ya en la segunda parte, el "Rojo" empezó siendo más peligroso bajo la conducción de Federico Mancuello y estuvo cerca de romper el cero con Alexis Canelo que no llegó a cabecear y empujar la pelota. Después del primer cuarto, Colón se metió en partido y asechó el arco de Rodrigo Rey que sacó dos peligrosas: un cabezazo de Rubén Botta y un remate al segundo palo de Damián Batallini.

A los 23 minutos, Baldomero Perlaza quedó solo abajo del arco para marcar el 1-0, fue bajado por el chileno Mauricio Isla y el árbitro Pablo Dóvalo sancionó penal. Ramón Abila se hizo cargo de la pelota, la picó mientras Rodrigo Rey se deslizaba a la izquierda, la pelota pegó en el travesaño y no pudo romper el cero en Avellaneda.

El "Sabalero" se adelantó en el marcador a los 31 mediante el refuerzo paraguayo Alberto Espínola. Tras una pelota parada, Baldomero Perlaza volvió a meter el balón en el área y le quedó al defensor que definió cruzado ante Rodrigo Rey y marcó el 1-0 definitivo que lo pone a Independiente en zona de descenso.

Esta es la síntesis de Independiente vs Colón de Santa Fe por la Copa de la Liga 2023:

Copa de la Liga 2023 - Zona 1 - Fecha 1.

Independiente (0) - Colón de Santa Fe (1).

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Avellaneda.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Fernando Echenique.

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Felipe Aguilar, Edgar Elizalde, Ayrton Costa; Sergio Ortiz, Iván Marcone, Federico Mancuello; Braian Martínez, Martín Cauteruccio y Alexis Canelo. DT: Ricardo Zielinski.

Colón: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Rafael Delgado; Stéfano Moreyra, Favio Álvarez, Tomás Galván, Rubén Botta, Damián Batallini; Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.

Gol en el segundo tiempo: 31m. Alberto Espínola (C)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Gian Nardelli por Paolo Goltz (C); 14m. Matías Giménez por Sergio Ortiz (I); 16m. Ramón Abila por Jorge Benítez (C) y Baldomero Perlaza por Tomás Galván (C); 21m. Nicolás Vallejo por Braian Martínez (I); 28m. Erik Meza por Damián Batallini (C); 36m. Lucas González por Federico Mancuello (I) y Tomás Pozzo por Iván Marcone (I); 45m. Joaquín Ibáñez por Rubén Botta (C).

Incidencia en el segundo tiempo: 23m. Ramón Ábila erró un penal (C)

Fuente: Noticias Argentinas