Suben a 28 los muertos por explosión en República Dominicana

A 28 personas aumentó el saldo de víctimas mortales provocadas por la explosión registrada en San Cristóbal, una zona comercial del sur de República Dominicana, luego de la muerte de un hombre ingresado en un hospital cercano la noche del jueves por la gravedad de sus quemaduras.

El boletín del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó que "El Ministerio de Salud Pública reportó el fallecimiento de una persona masculina" que estaba en cuidados intensivos, "producto de las quemaduras de tercer grado que tenía en el cuerpo.

Según informes de medios de prensa locales, el hombre fallecido el jueves en el hospital regional Juan Pablo Pina de San Cristóbal había ingresado con quemaduras en el 98 por ciento de su cuerpo, aunque todavía no ha podido ser identificado.

Los muertos por la explosión y el posterior incendio del lunes en San Cristóbal, municipio próximo a Santo Domingo (República Dominicana), siguen en aumento y ya se elevan a 28, mientras 12 personas están hospitalizadas, tres de ellas en Cuidados Intensivos. pic.twitter.com/GkI2h9n48f — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 18, 2023

El COE compartió la información de que todavía se mantiene en unidades de salud 12 de los 58 heridos por el estallido, tres de ellos en la sala de Cuidados Intensivos y cinco en la unidad especializada en Quemados.

Julián García, subdirector del COE, declaró a reporteros presentes en el lugar del hecho que se mantienen las labores de búsqueda y rescate con unidades caninas, por lo que llamó a no descartar que el número de víctimas fatales pueda subir. "Hasta que no se levanten todos los escombros, la búsqueda no se para", confirmó.

En la tarde del lunes una potente explosión estremeció la ciudad dominicana de San Cristóbal, a 24 kilómetros de la capital Santo Domingo, al que generó una onda expansiva de 500 metros, provocando numerosos incendios que consumieron cuatro edificios aledaños y afectaron a otros nueve más.

San Cristóbal es la cuarta provincia más poblada de Dominicana, con 688.828 de los 10,7 millones de habitantes del país.

Fuente: Telesur