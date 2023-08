Villa: “Creo que muchos votos van a cambiar de las PASO a la General”

En Hablemos de Política, Ramón Villa analizó los resultados de las PASO tras conocerse el escrutinio definitivo.

Con la mira en las elecciones generales, el dirigente del Partido de la Victoria, Ramón Villa dijo no culpar al electorado y apuntó al voto presidenciable en blanco que en la provincia representó 5,27%. “Si analizas la cantidad de electores que no fueron a votar son miles y miles que sobra como para dar vuelta una elección, no tengo duda de eso”, dijo.

Respecto a los resultados en la categoría de Presidente, Villa no consideró “gran diferencia” entre candidatos. “Milei sacó el 30%, Juntos por el Cambio sacó el 29% y el espacio nuestro sacó un 28%. Eso hay que recalcar, cuando Milei dice quiero que se vayan todos, yo creo que ese 29% y ese 28% no piensan igual”, dijo.

Si bien, Villa consideró que el voto “se dio por el enojo de la gente”, señaló que fue para la forma de hacer política criticando el “panquequismo” y la “burocratización”.

“Algunos se confunden, que el mensaje de enojo fue únicamente para el Gobierno Nacional que está actualmente gobernando, que tuvo miles de errores, no tengo duda de eso y hemos sido muy autocríticos al respecto, pero este es un mensaje a toda la dirigencia política, a otras formas de hacer política. La gente está harta de que no haya coherencia en las dirigencias, de que vos llegues levantando una bandera contra otra que está enfrente y al día siguiente te pasás al otro lado sin ningún tipo de problema, me estoy refiriendo al panquequismo o a la burocratización”, manifestó.

Pese a los resultados de en las PASO de Sergio Massa, Villa consideró que Cristina Kirchner “va a salir a brindar su apoyo porque es una mujer de la democracia”.

Por otro lado, Villa aseguró que el Partido de la Victoria apoyará a Unión por la Patria, pese a perder la interna, junto a otros partidos, organizaciones y dirigentes políticos. “No nos vamos a apartar de Unión por la Patria bajo ningún punto de vista” dijo y agregó sobre los dichos de Carlos Morello “nosotros no vamos a hacer impresionar nada, porque está en juego la patria más allá de las diferencias que puede llegar a haber”.

En este sentido, “Rana” Villa también criticó la falta de apoyo de la dirigencia política pasa las elecciones provinciales, considerando “se pueden revertir las PASO”.

“Cuando se desdoblan las elecciones, por allí el intendente, por ejemplo, los hombres de la dirigencia política, los que ganaron, los que perdieron, legisladores, pasan las elecciones y dicen “esta no me toca a mí, que sea lo que Dios quiera” o “jugaré light”, no debe pasar, yo creo que cada uno de los dirigentes, cuando realmente estamos convencidos, tenemos convicción sobre lo que queremos, tenemos que trabajar de la misma manera y esto no se dio en la PASO, espero que se dé en la general y no tengo duda que trabajando de esa manera se puede revertir”, expresó.