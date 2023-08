Modificaciones

Las elecciones primarias del último domingo sorprendieron a todo el país. El candidato de La Libertad Avanza recogió la mayor cantidad de votos en buena parte del país, aunque apenas obtuvo dos puntos por encima de su inmediata seguidora y tres sobre el candidato del oficialismo. En otras circunstancias se habría tratado de mostrar este resultado como un triple empate técnico pero no es este el caso, por varios motivos: representa la derrota del kirchnerismo que domina la escena nacional desde hace dos décadas y le bajó la nota a la oposición encarnada en el sector que lo sacó del poder, por lo menos por un turno.

Salta está entre las 16 provincias en las que el liberalismo fue la opción, aunque no tenía una interna que resolver. En 21 de los 23 departamentos, Milei fue el claro ganador y en uno de ellos triplicó la cosecha de Unión por la Patria, la alianza oficialista. No fue la única particularidad del resultado de Los Andes; se consagró como el departamento más libertario del país, aunque el candidato que obtuvo un poco más del 64% del total de sufragios no lo conoce.

La trascendencia de esa área del territorio salteño se asienta en el desarrollo de la minería, puntualmente del litio, convertido en el mineral más demandado de este tiempo. A propósito del impulso que tiene esa actividad, la Cámara de Diputados dio media sanción a la modificación de la Ley de Procedimientos Mineros en Salta para darle más agilidad a la tramitación de los informes de impacto ambiental y social, que presentan los titulares de los derechos mineros antes del inicio de sus actividades, y sus pedidos de renovación bianuales.

En una sola jornada se sucedieron dos debates significativos. El primero permitió habilitar la discusión en el recinto con los dictámenes correspondientes y el segundo, resultó en una media sanción con la convicción que la exclusión de la Justicia de la evaluación íntegra de los informes ambientales no afecta ningún derecho ni implica riesgo para la población.

La secretaria de Minería y Energía, Romina Sassarini, quien visitó la Cámara baja provincial aprovechó la ocasión para informar sobre los proyectos en ejecución, de fuerte impacto aunque aún no ingresaron en la etapa de explotación tres proyectos de litio, que están en construcción. En la sesión de Diputados se ponderó la importancia de la actividad: en solo el primer semestre de 2023, Salta explicó el 41% de las exportaciones mineras de Argentina.

Mientras el país buscó en los mensajes del político, que declara sentirse listo para asumir cuando aún no fue electo, las respuestas a sus preocupaciones cotidianas, Salta estuvo centrada en aspectos que tienen que ver con la minería. A su turno, el Senado aprobó el jueves un proyecto de declaración para promover la directa intervención de legisladores nacionales en la modificación de la ley de regalías mineras.

El disparador fueron las declaraciones del gobernador Gustavo Sáenz a un medio nacional reconociendo el escaso beneficio financiero que dejan las regalías que pagan las empresas del rubro. Desde ese punto de vista no se entiende la expectativa que se centra en el rubro pero sí se justifica el señalamiento del mandatario que reveló que por cada millón de dólares generado por el litio, solo quedan 30 mil en la Provincia. Hay otras fuentes de beneficios por la expansión de la actividad minera pero las regalías son medibles con más precisión y posibilitan un mayor control.

Seguramente mientras avancen los 60 días que median hasta las elecciones generales podrán acopiarse elementos suficientes para fundar el voto ciudadano. Salta es una provincia dependiente en exceso por lo que pone demasiado en juego cuando se elige un nuevo gobierno nacional.

Salta, 18 de agosto de 2023