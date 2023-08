Se niega a combatir los piojos de su hija porque es vegana

Polémica en Australia: "No puedo hacerlo, son seres sintientes" dijo la madre de la nena. Fue su vecina quien la acusó y el caso generó polémica.

Polémica por una mujer vegana que tiene a su hija está llena de piojos: se niega a combatirlos por considerar que son “seres sintientes”. El insólito episodio se conoció en Australia. Una vecina de la familia la acusó de no tomar medidas para que su hija, que está infestada de piojos, se los transmitiera a la suya mientras jugaban juntas en el jardín. “Mi hija de siete años es la mejor amiga de la chica de al lado, cuya familia es vegana. Eso está bien, respetamos su elección e incluso hacemos comida especial cuando la pequeña viene a jugar”, comenzó a explicar.

Seguido de ello, detalló el inconveniente que la preocupa: “Mi problema es que recientemente esta niña encantadora estaba en nuestra casa y se rascaba furiosamente. Cuando la revisé descubrí que estaba plagada de piojos”, describió la denunciante. “Para mi sorpresa, esta mujer dijo que no solo sabía sobre la condición de su hija sino que se negaba a hacer algo al respecto”, explicó la señora.

“Los veganos no matan ningún ser vivo, esa es la razón. Mi vecina me dijo que ella estaba en la práctica de peinar los piojos y las liendres en el jardín donde tenían una oportunidad de sobrevivir”, agregó. Los piojos pueden contagiarse de diversas maneras, la más habitual es por contacto directo, cabeza con cabeza, ya que no saltan ni vuelan, sino que se desplazan. Se demostró que el 50,7% de los niños tuvo que librar la batalla contra los piojos en algún momento.