Sáenz: “Queremos que se acaben los argentinos de primera y los de segunda"

“Este es un país que se jacta por ser federal, pero no es federal” dijo el mandatario provincial junto a Alejandro Fanitno en Neura Media.

Sáenz recordó cuando Juan Manuel Urtubey lo acusó de "mendicante" y agregó: "tengo que venir a buscar acá recursos o fondos federales para poder hacer obras importantes, por eso me dijeron mendicante”.

En este sentido, Sáenz señaló que si bien recibió ayuda del Gobierno Nacional para realizar obras “debe existir una voluntad política”.

“Depende de cada uno, no debería estar pidiendo, porque debería ser algo que ya le corresponde a cada una de las provincias. ¿Cómo va a ser federal un país donde no todos pagamos lo mismo en gas, no todos pagamos lo mismo en luz?”, expresó.

Sáenz sobre la nacionalización del litio

En otro pasaje de la entrevista, Sáenz, se refirió al tema del litio y las acciones en defensa de los recursos naturales. “Ven provincias pobres que de pronto tienen una gran oportunidad de crecimiento y dicen hay que nacionalizar”, dijo.

El Gobernador explicó que pese a que las regalías son de las provincias, “los derechos de exportación y la carga tributaria son netamente nacionales”, traducido en números un 3%. “La carga tributaria y los impuestos que se le cobra a las empresas el 83% se los queda Nación y el 17% provincia”, detalló.