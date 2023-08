Gustavó Sáenz aseguró que se sentará a dialogar con Milei

El Gobernador Gustavo Sáenz fue entrevistado por Alejandro Fantino donde brindó su opinión sobre las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Reconoció no estar de acuerdo con las elecciones intermedias considerado las PASO como “una gran encuesta donde se posicionan los candidatos y a partir de ahí empieza la campaña” aunque se vio sorprendido por los números en el resultado.

Consultado sobre los candidatos, Sáenz aseguró que no interviene en las elecciones nacionales.



“No puedo hablar mal de alguien que no conozco, uno no es lo que dice sino lo que hace. Lo que le está pasando a la gente, los escucha hablar a los políticos y dice “está bien, pero estuviste y ¿qué hiciste?””, manifestó.

Por otro lado se reconoció como un político que no perdió el contacto con la gente y consideró que “el que no puede hacer eso es porque no supo retirarse a tiempo”.

“Hay que saber retirarse, no hay que esperar que la gente te jubile. Uno tiene que darse cuenta, cuando ya cumplió un ciclo en la vida. A mí me encanta lo que hago, no voy a dejar de hacerlo, me encanta hacer política, me encanta tener cercanía con la gente, pero no necesito un cargo para hacerlo”, expresó.

Y agregó: “los que representamos a la gente tenemos la culpa de que las cosas no se resuelvan, la gente se cansó, yo podría estar todo el día hablando del gobierno anterior, y no, nunca lo haría porque eso hablaría que soy un inútil”.



En otro pasaje de la entrevista, Sáenz, reconoció su buena relación con Sergio Massa pero aseguró no haber participado de las elecciones y que “tampoco pidió que nadie le levante la mano" , refiriendo a las provinciales.



“Muchos dicen que perdí en las elecciones porque gano Milei, yo nunca participé de la elección. Lo que sí, me voy a sentar con Milei, como me senté con Sergio Massa, como me senté con Patricia Bullrich. Soy muy amigo de Sergio Massa, tengo una relación de amistad, me va a ser más fácil entrar por la puerta de Sergio si pienso en lo personal, pero también me sentaría con Patricia”, dijo