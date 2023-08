Salta, el litio y su potencial para el mercado inmobiliario

El mercado inmobiliario de Salta hoy va mucho más allá de la vivienda para locales y la inversión en turismo. Con más de 30 proyectos de minería de litio en diferentes fases de desarrollo, y más de 15 proyectos metalíferos, existe un enorme potencial de crecimiento, que hoy apenas puede vislumbrase.

Se realizó en Salta un panel que analizó cómo, de la mano del potencial de la minería, la provincia y la ciudad se constituyeron como plazas de inversión por excelencia.

“Salta está destinada a entrar por la puerta grande del mercado de Desarrollo Inmobiliario”, fueron palabras del presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta, Elías Chihadeh.

El desarrollo inmobiliario ha venido evolucionando de la mano de los actores comprometidos con el medio, y ha propiciado un efecto multiplicador a nivel económico y social.

Entre algunas de las propuestas de Proyecto Norte, destaca el alquiler de oficina planta libre a estrenar, edificio AAA US$ 25 por metro cuadrado; alquiler de casa en barrio cerrado, San Lorenzo Chico por US$ 25 por metro cuadrado (amoblado US$ 28). Vacancia promedio en unidades Premium de 90 días.

Proyecto Norte es una empresa familiar salteña, nacida en el estudio de arquitectura de Beccar Varela, proponiendo soluciones inmobiliarias con criterio urbanístico y diseño arquitectónico de calidad.

Objetivos claros:

Que se desarrollen familias

Que se desarrollen empresas

Que se desarrollen comunidades

Que se desarrollen inversores

Que se desarrolle una provincia

Cuenta con un equipo de profesionales especializados para cada etapa de un proyecto: diseño, documentación, comercialización, administración, obra y atención posventa.

Orgulloso de generar transformaciones. Inspirando Desarrollo.