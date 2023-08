Participación y cambio

Los problemas de los argentinos se van a resolver con más participación, no con menos participación. Y en eso la expresión en las urnas de los argentinos que han manifestado inequívocamente su profundo malestar, no solo con un gobierno, sino con una forma de hacer política, con un sistema, significan un enorme llamado de atención para todo lo que es el modelo de ordenamiento conservador de una política argentina que, a pesar de la profunda crisis que vivimos, sigue sosteniendo su statu quo.

Seguramente vendrán todos los análisis, de qué sector sacó más votos, qué sector sacó menos votos, qué pasa con los que no votaron.

Tampoco hay que dar por sentado que esto es lo que va a pasar en octubre. Pero claramente hay un fuerte sacudón. Es muy positivo para la sociedad argentina entender que nosotros como argentinos no somos indiferentes a la situación que nos está pasando de lo que estamos viviendo.

Hoy el sistema político argentino claramente entra en fase de alerta entendiendo que la forma de procesar los resultados en los últimos 40 años de democracia han sido de mínima muy magros. Hoy tenemos una gran oportunidad. El sistema de primaria luego de primera vuelta y de segunda vuelta nos permite esa posibilidad de reacción a todos, ciudadanos, dirigentes políticos, candidatos, que son los que van a tener la responsabilidad de llevar sus propuestas a la gente.

Hoy estamos frente a una sociedad que se ha expresado participando, que no está de acuerdo con lo que está viviendo. Ahora bien, tenemos muchos argentinos que no han participado y que tratar de adivinar qué es lo que piensan es ciencia ficción. Lo importante es que aquellos que hoy se han posicionado como candidatos, ganando las primarias en cada uno de los espacios, le puedan decir a los que los votaron qué es lo que van a hacer y a los que no votaron cuáles son las razones por las que tienen que ir a votar.

Es fundamental, que empecemos a discutir un modelo de país para todos los argentinos.

La época de las consignas, la época de los discursos grandilocuentes pasó en esta primaria, vamos a ver qué Argentina nos espera y esa es la enorme responsabilidad que tienen los que a partir de hoy son candidatos.