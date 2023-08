Día del Niño: Advierten falta de juguetes y pérdida de capital por la devaluación

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguetes (CAIJ) reconocieron que, ante la incertidumbre política y económica que rige en el mercado, muchas empresas paralizaron las ventas. Pero, según Emmanuel Poletto, presidente de la entidad, "las fábricas ya habían entregado la mayoría de los pedidos a las jugueterías".

Algunos productos puntuales pueden estar faltando en las góndolas y será difícil que lleguen a las jugueterías antes del domingo. "Las ventas vienen muy austeras, este escenario complica aún más el panorama de cara al fin de semana", explicó una empresaria del sector.

"En el caso de los productos importados registramos una suba del 130%", explicó Poletto. Aunque reconoció que esa suba se incrementará aún más esta semana como consecuencia del nuevo impuesto PAIS, el alza del dólar y los sorpresivos resultados electorales. "Es probable que haya aumentos estos días", dijo.

En la industria nacional también se siente el impacto. Muchos de los insumos son importados. "El plástico y los componentes electrónicos para nuestros productos Rasti, habían aumentado hace poco un 7% cuando pusieron el impuesto PAIS y hoy ya aumentaron de nuevo un 22% como resultado de las PASO", explicó Daniel Dimare, director de marketing de la empresa Rasti.

Si bien los fabricantes ya tienen que enfrentar nuevas listas de precios, aseguran que en la mayoría de los casos no se trasladarán al consumidor final. "Las jugueterías que nos consultaron por los precios, les dijimos que ya estamos jugados y no podemos aumentar las listas hasta la semana que viene. Muchas jugueterías harán lo mismo con nuestras marcas porque no pueden actualizar todo en la semana más importante del sector", explicó Dimare.

"El problema es la pérdida de capital de trabajo que se dará cuando las jugueterías quieran reponer y tengan que pagar un 22% más, pero ellos los vendieron sin aumentos", agregó el empresario.

El Día del Niño explica el 60% de las ventas anuales, donde 7 de cada 10 regalos que se realizan son un juguetes. "El precio promedio de los juguetes más vendidos estarán entre $ 3000 y $ 5000. Aquellos cuyos precios al público superan el umbral de $ 12.000, son los que no tienen rotación actualmente. Ninguno de nuestros lanzamientos para este Día de la Niñez, supera los $ 11.000", concluyó Dimare.

Cronista.