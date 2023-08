Votó Martín Lousteau en CABA: "Nosotros repudiamos toda violación a la veda electoral"

El precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau, ya votó en las PASO 2023 en el barrio de Palermo. "El sistema de votación en CABA es bastante rápido", expresó a la prensa al salir del cuarto oscuro. "Es importante que todos vayan a votar hoy", agregó el rival de Jorge Macri en la interna de Juntos por el Cambio (JxC).



Respecto al mensaje de texto que recibieron varias personas ayer por la tarde violando la veda, que generó una serie de denuncias, aseguró: "Nosotros repudiamos toda violación a la veda electoral, hubo denuncias y la Justicia investiga", manifestó Lousteau al salir del centro de votación.

"Son 40 años de democracia, es importante ir a votar hoy", manifestó el precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad, en su convocatoria a la ciudadanía para ir a las urnas. "El futuro llega, si no lo elegimos nosotros, llega el futuro que eligen otros, y lo mismo pasa con los gobiernos", expresó este domingo por la mañana.

Aclaró Martín Lousteau que no se comunicó con su rival de la interna de JxC Jorge Macri. "No hablé con Jorge Macri", dijo a la prensa. En relación a las denuncias por romper la veda, el senador radical afirmó que "nosotros repudiamos toda violación a la veda electoral y que la justicia investigue", remarcó. "En mi caso en particular, el miércoles mismo dejé de hacer campaña", sostuvo.

El ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, concurrió a votar este domingo en el marco de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO). Tras emitir su voto, el referente del Frente Renovador aseguró tener una "buena expectativas" sobre el resultado electoral.

El precandidato concurrió a votar a las 8.40 horas junto a su esposa y candidata a intendenta de Tigre, Malena Galmarini, en la Escuela EP N°34/ES N°45. Desde allí, sostuvo que "es muy importante la oportunidad de que cada argentino hoy salga de su casa, pueda ir a manifestarse y votar a 40 años de democracia".

Con información de Ámbito