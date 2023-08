Bullrich sobre la muerte en el Obelisco: "El oficialismo sabe que pierde y quiere desatar el caos”

“Atravesaba una crisis de salud profunda, muy fuerte”, alegó la exministra de Seguridad.

En diálogo con Jonatan Viale, Bullrich dijo conocer la situación personal del fotorreportero que viajó a Bolivia en 2019 para cubrir el golpe de Estado.

“Yo conocí el caso de Molares. Él estaba muy enfermo cuando se produjo la transición entre Añez y Evo. Nosotros tuvimos que cuidar la Embajada Argentina en Bolivia. Muchos periodistas se resguardaron allí por el caos que había. Molares también. Estaba en una situación de crisis de salud muy profunda, muy fuerte”, sostuvo.

Y acotó: “Nuestra embajada, al tratarse de una crisis humanitaria, pidió por la salud de las personas. Él era una personas que estaba realmente en muy malas condiciones, en una situación de enorme debilidad física. Nuestro embajador, por ser de nacionalidad argentina, pidió por su resguardo físico”.

Para la referente del Pro, “necesitamos orden para que no haya cortes todos los días y no lleven chicos y gente enferma a las manifestaciones”. “A ellos [los movimientos sociales] no les importa movilizar personas que no están en condiciones de salud”, insistió. Y advirtió que el oficialismo “sabe que pierde las elecciones y quiere desatar el caos”.

La Nación