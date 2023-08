El impacto del caso Morena en las elecciones: en el Gobierno no descartan más ausentismo

Más allá de advertir sobre lo provisorio del análisis a tan pocas horas de producido el hecho, la sensación predominante es la necesidad de mostrar mesura y “empatía” con las víctimas, en un tema sensible que, reconocen en el Gobierno, “impacta” a la opinión pública. Al mismo tiempo, los posibles efectos, a criterio de distintos referentes, podrían ser dos: apatía (traducida en menor asistencia a la votación) y ganancia de las posiciones identificadas con el diputado y candidato libertario Javier Milei.

“Habrá que ver... Estos hechos generan indignación, bronca; no sé si conducen a la apatía. Hay que ver cuál es el impacto que tenga... Claramente tiene impacto porque se ha nacionalizado y, como es un hecho tan conmocionante, se trata de una nenita de 11 años, llegó a los distintos hogares de la Argentina. Son cosas que suceden, podrá o no tener impacto, lo veremos el domingo”, dijo el jefe de gabinete, Agustín Rossi, en declaraciones radiales.

Fuera de micrófono, las opiniones se dividen. Mientras cerca de Massa estiman que la muerte de Morena no influirá en el sentido del voto, otros creen que “este asesinato pone en agenda un tema que la democracia no ha sabido resolver”, por lo cual “la respuesta puede ir hacia el desencanto que genera ausentismo o la derecha”, aunque señalan que el hecho ocurrió en Lanús, “donde gobierna (Néstor) Grindetti, el candidato a gobernador de Patricia Bullrich”.

“En este momento es imposible predecir nada. Hay que esperar”, comentaron cerca del Presidente, quien no se refirió aún al tema.

Ayer, en Mar del Plata, Massa se refirió al hecho como “conmocionante”. Lo dijo durante un acto de campaña al visitar algunas empresas del Parque Industrial General Savio. “Yo bajé un 92% el delito en mi ciudad”, se jactó en código electoral de avances durante sus ocho años de gestión como intendente de Tigre. “Arranqué mi programa de lucha contra la inseguridad con un hecho parecido, el de Santiago Urbani, que era un poquito más grande”, recordó del joven al que lo mataron de un disparo de escopeta en la cabeza. “Tigre fue un ejemplo y lo copiaron San Fernando y hasta Medellín”, dijo el precandidato, y resaltó que en caso de ser presidente tiene previsto llevar “a cada ciudad del país y con medición de resultados” aquel modelo con el que avanzó en Tigre, con gran presencia de cámaras de seguridad, botones antipánico, centros de monitoreo y refuerzos de patrullaje que complementen la acción policial.

Desde un ministerio importante puntualizan que “el tema quedó bastante encapsulado en lo municipal, porque los vecinos así lo hicieron”, y dieron como evidencia que “la gente fue a protestar a la comisaría y al municipio, no a la gobernación” de Axel Kicillof, candidato a su reelección. “Los argentinos, lamentablemente nos acostumbramos a estos temas, habrá que ver pero no creo que mueva la aguja para los ya convencidos”, afirmó otra fuente oficial.

“Esto le va a cambiar la idea del voto a nadie. Todos los palos van a la política, pero los únicos responsables que haya delincuentes multi-reincidentes es la Justicia y mucho más la de menores”, comentaron desde el Frente Renovador de Massa, aunque otras fuentes cercanas al candidato no fueron tan tajantes. “El domingo a la noche vemos”, afirmaron, dejando abierto el escenario, sobre todo con la consigna de no cometer “errores no forzados” en estas horas en relación al tema.

“Hay que transmitir mesura, tranquilidad, solidaridad. El que salga de eso se va a perjudicar”, murmuran desde un despacho importante con injerencia en la campaña. Además de justificar la suspensión de actos luego de conocido el caso, las miradas del oficialismo iban hacia Diego Kravetz, intendente a cargo de Lanús, quien según el kirchnerismo “se excedió” intentando compartir su responsabilidad con el gobierno bonaerense y el nacional.

Desde el búnker oficialista no descartan que el desencanto se traduzca en una suba de las posiciones extremas, la “firmeza sin diálogo” en el que los expertos de UP ubican a Milei y Bullrich. Pero confían en que el “no me gusta, pero me conviene”, termine imponiéndose el domingo, con una elección en la que “gane la persona, pero no la marca”, detrás de los votos que, sumados, consigan Bullrich y su contendiente interno, Horacio Rodríguez Larreta.

