Consideran necesario reordenar decretos y ordenanzas ante un “bajo nivel legislativo” del Concejo

En Hablemos de política, la concejal Agustina Álvarez adelantó que trabaja en un proyecto que hace referencia a la ordenanza que regula la apertura de los espacios públicos, tanto de veredas como calles.

“Vemos como Aguas del Norte, por ejemplo, una empresa que presta servicios públicos, realiza apertura de las veredas y son aperturas que quedan abiertas por un tiempo indeterminado, no se sabe por qué se abrió, no se sabe cuánto tiempo se va a abrir, no se sabe qué está pasando. Hay una ordenanza que es de 1999 y que se reglamenta por una resolución de 1995. Imagínate que una ordenanza posterior se regula por una resolución anterior, es una locura”, dijo.

En este sentido, Álvarez consideró necesario reordenar, “unificar” decretos u ordenanzas. “Una ordenanza dice que se deben reparar las veredas y deja puntos suspensivos para el plazo de los días. Ese es el nivel, ese es el bajo nivel legislativo municipal que estamos teniendo en la actualidad”, expresó.

Por otro lado, la edil se refirió a la convocatoria que la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales y Comercio Exterior realizó a representantes del consulado paraguayo en Salta.

“Estamos buscando generar mayor comunicación con los países vecinos, por eso es que invitamos a los cónsules, y también estamos buscando generar convenios, relacionados con la educación, con la producción” detalló, y siguiendo el lineamiento del precandidato al Parlasur al que adhiere, Álvaro Ulloa, la concejal aseguró que “tenemos que empezar a ver a Salta como el centro de Sudamérica” ante la posibilidad de producción y exportación.