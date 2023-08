Plan de Seguridad de Rodríguez Larreta

Siguiendo el hilo de nuestra nota anterior, emitida la semana pasada, en ésta me propongo tratar los temas pendientes del referido Plan de Seguridad.

En el orden en el que las ideas del Plan fueron presentadas, corresponde referirme a la implementación del sistema acusatorio para todo el país, con Rosario como prioridad. Actualmente solo se aplica en Salta y Jujuy. Acompaño esta iniciativa, porque es un buen sistema de juzgamiento, que facilita una rápida tramitación. Para poder aplicarlo, es imprescindible una profunda reforma de las estructuras de la justicia federal en todas las provincias, sin la cual el cambio no sería efectivo.

También acompaño la idea de llevar a las prácticas la implementación del juicio por jurado. Lo hago porque es una previsión constitucional que hasta ahora no pudo concretarse a nivel nacional. Sí hay juicio por jurado en por lo menos nueve provincias argentinas.

Estoy de acuerdo con la propuesta de crear un Grupo de Elite Antinarcotráfico. Sobre todo, se ha sugerido una adaptación local del FBI de los Estados Unidos. Yo sería más modesto y tomaría como punto de partida los grupos especiales que ya tienen las políticas provinciales y las Fuerzas de Seguridad nacionales. Claro que tendrían un objetivo específico que está en la Ley 23.737 y sus reformas.

Asumiendo que no será fácil concretarlo. Acompaño la idea de barajar y dar de nuevo con el tema del uso de celulares en las cárceles, muy instalados desde el aislamiento de la pandemia. No es incompatible con la instalación de inhibidores de señales, donde corresponda; o prohibir solo los teléfonos inteligentes, manteniendo los básicos, que solo permiten la comunicación. Sería mejor si cada aparato estuviera registrado por la autoridad de aplicación. Si se hace necesario, será cuestión de modificar la Ley 24.660, de Ejecución de Penas Privativas de Libertad y el Reglamento de comunicaciones de los Internos.

Acompaño la idea de buscar a todos los prófugos de la jurisdicción nacional. Para ello, el punto de partida será actualizar la información oficial existente en el Registro Nacional de Reincidencia, en los Tribunales, en la Fiscalías y en los registros policiales. Lo que sigue es asignar la responsabilidad a un grupo específico y también a agentes especiales.

Coincido con que es preciso modificar la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Necesita de cierta puesta al día. Por el contrario, no comparto la idea de disminuir en la edad de imputabilidad penal a los 14 años, en particular porque se puede colisionar con el tratado internacional al que la Argentina adhirió, que es la Convención sobre los Derechos del Niño.

Igualmente, comparto la idea de la asistencia integral a las víctimas del delito, con los con la salvedad que ya tiene una buena base legal aprobada por el Congreso, que se denomina “ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos”, número 27.372; y su Decreto Reglamentario, que lleva el número 421/18, que incluso tiene Anexo.

Creo que es una buena idea, básica pero muy importante, la idea de retomar el control de las calles, o más precisamente, de las rutas, etc. No será solo un problema operativo de las policías y fuerzas de seguridad, ni de su logística. Ante todo se requiere de una profundo cambio de mentalidad, que deje de naturalizar lo que se ha perdido y transmita convicción acerca de cómo, por qué, y para qué debe recobrárselo.

Comparto la idea de emprender entrenar y equipar adecuadamente a la policía y fuerzas de seguridad. No será fácil, sin asumir desde el mismo Gobierno que dar seguridad es costoso para el Tesoro y la Hacienda Pública. Es costosa la preparación de un año que se propone, la provisión de chalecos no vencidos, la de un arma, la de proyectiles, la de handis, etc. También lo son las prácticas de tiro, los automotores, las motos, mantener los equinos.

No comparto el uso de las pistolas Táser. A la fecha no hay estudios confiables ni auditados acerca de cuáles son los riesgos físicos y mentales que corre un cuerpo humano alcanzado por los disparos de esta clase de arma. Apenas empiece a usárselas, la sombra del “gatillo fácil” creada por los malos policías y no por los periodistas, estará sobre cada procedimiento.

Dicho esto, sobre lo que se propone para la policía, comparto la idea de aumentar los beneficios a quienes elijan ser agentes del orden. Agrego una línea referida precisar con toda claridad cómo se determina el haber de retirados y pensionados; y cuál será la fórmula que se aplicará para su reajuste, comparando el haber inicial y los suplementos propios del cargo del retirado con los de quién sigue en actividad.