El Chaqueño se emocionó en Diputados al hablar del conflicto por la propiedad de tierras

El cantautor salteño recibió un reconocimiento de la cámara por la organización del Trichaco. En su discurso se refirió al conflicto por la tierra que sufren criollos y nativos del lugar. “Que se entienda que yo no robé a nadie, nací ahí”, dijo.

La cámara de Diputados le realizó un reconocimiento a Oscar “chaqueño” Palavecino por la organización del Festival Trichaco que este año celebró su 20° edición.

El Chaqueño inició su discurso reconociendo que “no ha sido fácil con una música regional ninguneada muchas veces” y señaló que actualmente se vive una situación de “olvido” ante la problemática por la apropiación de tierras.

“Más allá de que hoy defiendan la parte nativa, los criollos de ahí son tan pobres como ellos. Esto de reubicarse, toda esa gente que vino de afuera por los intereses que hay abajo, que no se preocupan de la pobreza, y que ya se entregó toda la parte del Chaco, es el dolor que tengo. Y yo luché mucho, con canciones de dónde vengo, pero hoy somos discriminados nosotros, sinceramente. Soy dueño de todas las tierras del Chaco, a mí me han tirado como una munición gruesa, y no soy dueño de donde yo nací”, expresó.

En este sentido el cantante aseguró que “son otros” los que quitan la tierra, generando conflicto con los "nativos" y puso en duda la continuidad del Festival.

“Es triste lo que nosotros estamos pasando, todos los criollos, manoseados, hacemos un festival, va la gente, les cobran mil pesos de peaje, ¿quién autoriza eso? Si yo estoy trabajando para las escuelas” dijo y agregó “que se entienda una vez por todos que yo no fui a robar a nadie, yo nací ahí, no le quité a nadie nada, soy el que más ayudo, para que los hijos de ellos se sepan defender el día de mañana. No sé si para el año se va a hacer el Trichaco”.