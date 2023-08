Rallé apuntó a la oposición: “No aportaron nada, ni siquiera para sesionar en el Congreso Nacional”

“Si sabía que las manifestaciones íbamos a usarlas para fijar un modelo político o instalar la figura de los candidatos que apoyamos, venía con la batucada y acompañado de compañeros y compañeras para hacer sentir nuestra marcha”, aseguró Germán Rallé – diputado por General Güemes – al momento de tomar la palabra.

Es que, en las alocuciones previas, algunos diputados habían analizado la realidad salteña y del país con la intención de pronunciarse por el voto al candidato de su espacio, además de instar a los ciudadanos que siguen la sesión todos los martes a dirigir allí su voluntad.

Para Rallé, si bien fue importante que algunos de sus pares insten a la participación electoral de la ciudadanía, no comulgó con las propuestas vertidas.

“Hablan de que hay que cambiar y de la casta política, y resulta que esas expresiones salen de hombres y mujeres que viven y militan en política, pero hablan como si fuesen ajenos a ese mundo”, disparó el diputado.

Según su visión, la única forma de construir una Argentina próspera no es cambiando modelos ni figuras, sino, generando entendimiento entre la “clase política” y recordando que, detrás de cada decisión, hay trabajadores con sus familias.

“En los últimos 3 años la oposición critica, usa algunas cuestiones que afectan a la gente, pero no he escuchado que den una propuesta para encontrar soluciones, hablo del ámbito nacional. Eso, como político, me molesta. Si uno analiza la letra fría de las propuestas que hacen los candidatos que dicen que van a acabar con la inflación, con la inseguridad, con la pobreza, se da cuenta que no dicen cómo. Estos 3 años no han aportado nada, ni siquiera para sesionar en el Congreso de la Nación”, remató el legislador.