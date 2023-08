La CGT ratificó su apoyo a la fórmula Massa-Rossi con un masivo acto

Al iniciar el encuentro en el estadio DirecTV Arena de Tortuguitas, Héctor Daer, indicó que "conjuntamente con todo el Consejo Directivo de la CGT que vamos a militar de acá al domingo y del domingo al 22 de octubre para llevar nuevamente al peronismo al triunfo por los trabajadores, las trabajadoras, nuestros hijos, nuestros nietos y por la Argentina".

En el escenario estuvieron presentes el ministro del interior, Wado de Pedro, los tres miembros de la cúpula de la CGT y otros dirigentes sindicales, entre ellos Mario Manrique (SMATA, dentro de la lista de diputados nacionales de Unión por la Patria).

Finalmente, Sergio Massa tomó la palabra para recordar que "muchos compañeros creyeron en nosotros en el 2019 porque venían de perder 20 puntos de su ingreso con el gobierno de Macri, que venían además de quedar sin trabajo: casi 250.000 despidos entre 2015 y 2019 en la Argentina".

"El domingo se empieza a discutir a qué Argentina vamos", agregó, y planteó que "están ellos planteando la eliminación de la indemnización por despido y de las vacaciones pagas; están ellos que hablan del trabajo como un costo y no como el instrumento de movilidad más importante que tiene nuestra sociedad. Y estamos todos nosotros que tenemos una responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores y empezar a discutir la mejora en el ingreso".

Asimismo, el precandidato presidencial de Unión por la Patria entendió que "nos plantamos como los defensores de la producción y le trabajo frente a la especulación financiera como el modelo de desarrollo para la Argentina; nos plantamos con convicción como los defensores del aumento del salario en la distribución del ingreso en la Argentina. Porque de la única forma que hay mercado interno fuerte es con mejores salarios".

Por otro lado, Sergio Massa reconoció que "hay compañeros nuestros que tenían otra esperanza cuando nos acompañaron al triunfo" en el 2019 y que "nos reprochan que no hayamos a lo largo de estos años recuperado el ingreso. Y nos pueden plantear, como les plantean a ustedes, enojo, bronca y hasta ganas de no ir a votar. Yo les quiero pedir que en estos días hablen con ellos y les digan que no es volviendo al pasado de ajuste y dolor como la Argentina sale adelante".

Ámbito