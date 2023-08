Larreta le respondió a Macri: "Necesitamos leyes y las leyes se votan por mayoría"

"Mauricio Macri tiene todo el derecho de dar su opinión. Nosotros somos muy respetuosos y de él en particular por la relación de años que tenemos", comenzó su respuesta Rodríguez Larreta, intentando bajar el tono a la polémica.

De todas maneras, el jefe de Gobierno porteño insistió en su postura de ampliar Juntos por el Cambio: "Yo estoy convencido de construir una mayoría amplia y sólida, porque necesitamos las leyes en el Congreso y las leyes se votan por mayoria".

"Si no hay leyes no hay cambios y si no hay cambios nos hundimos como país", insistió.

Rodríguez Larreta lo dijo al encabezar un acto en Córdoba con su compañero de fórmula Gerardo Morales y gobernadores electos de Juntos por el Cambio en el que repasaron distintas propuestas para un hipotético Gobierno.

Macri, que hasta el momento evitó hacer público el apoyo para alguno de los dos candidatos del PRO, encendió la polémica en la recta final para las PASO al hacer referencia a las "diferencias" que tiene con el alcalde porteño.

El ex Presidente enumeró las "coincidencias" que, según él, hay entre las propuestas de Bullrich y Rodríguez Larreta en referencia a "qué quieren hacer" sin son Gobierno, pero advirtió que "la diferencia está en el cómo".

“Cuando uno los escucha, en el para qué o qué quieren hacer, hay muchas coincidencias. En los equipos hay también mucha coincidencia, un núcleo de gente que ya estuvo conmigo y hoy tiene una experiencia incalculable y un valor tremendo para encarar lo que viene. La diferencia está en el cómo”, dijo Macri en una entrevista con TN.

Y precisó: "Patricia cree que, con el apoyo de la gente, y el mayor peso que hoy tenemos en Diputados y el Senado, hay que arrancar en un cambio inmediato y profundo. Horacio cree en la misma profundidad del cambio, pero con una mayoría ampliada, donde participen otros protagonistas de la dirigencia".

"Ahí es donde tengo la diferencia con él. Lo hemos hablado muchas veces. Mi experiencia dice que es difícil que aquellos que han sido y siguen siendo responsables de esta degradación y decadencia argentina, estén dispuestos a colaborar con un cambio que arranca con ellos perdiendo sus privilegios", dijo en alusión a la intención que en algún momento mostró Rodríguez Larreta de ampliar el espacio opositor para las elecciones.

Se refería Macri al intento de Larreta de sumar al gobernador cordobés, Juan Schiaretti, a Juntos por el Cambio. Esa iniciativa, que finalmente no avanzó porque el propio dirigente cordobés optó por ratificar su precandidatura presidencial, generó una fuerte escalada de la tensión interna en el principal espacio opositor.

Este martes a Rodríguez Larreta también le preguntaron si, en caso de ganar las elecciones, insistiría con sumar a Schiaretti: "Yo respeto la voluntad de Schiaretti, es un democrático adversario y hay que respetar esa voluntad", cerró, evitando la polémica.

En ese acto en Córdoba insistió en su intento habitual de bajarle el tono a los cruces con el espacio que encabeza Patricia Bullrich al asegurar que estarán "juntos" sea cual fuere el resultado de las PASO.

"Siempre tenemos que estar juntos, no es sólo el 13 a la noche. No me han escuchado una crítica personal o agravio a nadie. No lo hice ni lo voy a hacer y resisto archivos. Para ganarle al kirchnerismo y bajar la inflación tenemos que estar juntos, y así va a ser el 13, el 14 y siempre", insistió Rodriguez Larreta.

Clarín