Preocupación

El voto es obligatorio y quienes no concurran a emitir su sufragio deberán pagar una multa, no podrán hacer gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales o municipales por un año y no podrán ejercer cargos públicos durante cuatro años. Tal es lo que establece el Código Nacional Electoral y toda la normativa vigente vinculada al respecto. No es desconocida porque suele recordarse su vigencia frente a cada elección, por lo que su incumplimiento es una actitud voluntaria e intencional.

Más aún, las encuestas publicitadas dentro de los plazos permitidos estuvieron advirtiendo sobre un amplio margen de indecisos, que algunas ubicaron en un 15%. Casi triplica a lo que históricamente se registraba y de allí que se ha convertido en un dato excluyente de análisis por parte de candidatos y de los equipos de campaña. A ese sector no le ha impactado la polarización entre las dos principales alianzas que disputan el triunfo electoral pero tampoco le ha conmovido ninguna propuesta en danza.

La cercanía de los comicios no pareciera haber motivado a un electorado que, por ahora, ha comenzado a tomar nota de cuestiones instrumentales como la consulta a los padrones por sí su decisión es favorable a la concurrencia, aunque sea para ejercitar otra posibilidad que se citó en las encuestas, que es la del voto en blanco. No se descarta que entre los múltiples factores que están incidiendo en esta situación, tenga peso el hecho que se trata de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias que, si bien son importantes para los distintos espacios políticos, no motivan como las elecciones generales en las que los resultados tienen otro tipo de definición.

Para el abogado y dirigente peronista Guillermo Martinelli, no hay ninguna ventaja en no votar. El ausentismo, que alcanza un promedio de 40% en las elecciones de las provincias, expresa una falta de compromiso, por lo que hizo una dura observación: quien incurre en la abstención deja de ser ciudadano para convertirte en habitante y regala la posibilidad a los más organizados de ser gobierno y determinar cómo va a vivir la sociedad. Pese a la reticencia a usar la posibilidad de elegir quién va a gobernar, no puede eludir la responsabilidad de lo que ocurra. “Los que no votan son cómplices del fracaso”, señaló.

Tanto desde el oficialismo como desde la oposición se ha comenzado a trabajar en promover la participación. Se reconoció, sin embargo, que la campaña de estímulo enfrenta el obstáculo de la falta de severidad de las sanciones. El monto de la multa para quien, sin justificación, se ausente el día de los comicios, se fijó en 2012 y con una inflación interanual por encima del 119%, han quedado desactualizados. El prosecretario Electoral Federal, Juan Pablo Acosta, hizo notar que según los incumplimientos incurridos, la penalidad oscila entre los 50 y los 500 pesos". Para conservar la fuerza punitoria del 2012 debiera tener, con el dólar oficial como criterio de indexación, un piso cercano a los 2.400 pesos y un techo próximo a los 24.000.

Pero no debe interpretarse que el ausentismo se reduce a una falta de compromiso o a la anomia que pareciera está afectando a la democracia argentina. Algunos asumen esta actitud en términos de reproche e incluso de condena; esto es, votar en blanco o no votar es un mensaje político que se pretende sea interpretado como tal, sin rechazo ni subestimación. Por ejemplo, en la elección provincial, que un poco más del 30% no concurriera a votar convirtió a la reelección del gobernador Gustavo Sáenz en la de menor adhesión popular entre los tres mandatarios que ya buscaron repetir mandato.

Es una opción que no todos aprecian como virtuosa. Es que el voto positivo sigue siendo la mejor forma de expresar una opinión frente a un estado de cosas que bien puede calificarse de crítico en todos los aspectos.

Salta, 08 de agosto de 2023