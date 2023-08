Orán: “El problema no sólo es qué se hace con la recaudación, sino que hay una recaudación paralela”

El intendente de Orán, Pablo González presentó un proyecto para aumentar el valor de la Unidad Tributaria por lo que se convocó a audiencia pública a realizarse la semana que viene, sin embargo hasta el momento nadie se inscribió para exponer su posición.

En hablemos de Política, el concejal Samuel Huerga consideró que hay un descreimiento de la gente, señalando que la audiencia debería ser “necesariamente vinculante” y adelantando su postura en contra por la presencia de irregularidades.

“Particularmente voy a votar en contra de ese tarifazo, de ese impuestazo porque no está claro, básicamente en primera instancia no se le está cobrando impuestos a las grandes firmas económicas que operan en la zona, por ejemplo el ingenio tabacal, hay una suerte de ajuste particular sobre la pequeña y mediano el comerciante, que es el que más está siendo sujeto a la exfoliación permanente de los impuestos y con el cual el municipio pretende hacer caja permanentemente”, expresó.

Así mismo, Huerga resaltó que “el problema no es solo de la recaudación” sino que existe una “recaudación paralela” que no se informa al sistema controlador oficial.

“En Orán por lo menos yo he detectado el que le anunció en el Concejo Deliberante cuatro esquemas de recaudación que son de forma ilegal paralelos en el municipio, uno es a la entrada de la Ciudad Orán donde se ha puesto una garita de cobro de impuestos para los vehículos que ingresan mercadería a la zona, le hacen un cobro anticipado de la tasa de actividades varias que es el 1% de la mercadería que ingresan, esa garita recauda $18 millones de mensuales, o sea que entran 18 camiones al mes, lo cual es irrisorio, entran 18 camiones por día en Orán y no se condice el movimiento comercial que hay con el movimiento de recaudación que se expresa”, detalló.

El concejal agregó que también existe esa “recaudación paralela” en el cementerio municipal, con denuncias por la venta de terrenos parcelarios; y otra en la zona de lo que se conoce como la playa de camiones o playa de transferencias, relacionado al trabajo bagayero.

“La actualización se hace sola tributariamente, o sea que está todo calculado en base al litro de nafta o a la unidad de tributaria municipal en base a lo que se llama la UTM, o sea que ya existe esa actualización permanente. No es que el Estado deje de recaudar cuando tiene inflación, al contrario, suben los precios, el 1% del impuesto municipal de la tasa municipal también sube, y por lo tanto hay una mayor recaudación, es mentira que recauda menos”, manifestó.

Por otro lado, Huerga denunció que actualmente el municipio utiliza una “tarifa ilegal” ya que fue aprobada sin los votos necesarios en el período 2013-2014.

“En aquel momento estábamos en el bloque, denunciamos que era ilegal su aprobación, el Intendente Municipal que era Marcelo Lara Gross lo llevó a la justicia, lo perdió en la justicia, lo llevó a la Suprema Corte, lo perdió en la Suprema Corte, y el municipio de Oran quedó cobrando con la tarifaria del 2008, porque era ilegal la forma en que la habían aprobado en aquel momento. Lo mismo quisieron hacer en la última etapa de Tévez, que estuvo como Presidente del Concejo, también haciendo alguna manipulación para hacer una aprobación ilegal de la tarifaria”, dijo.